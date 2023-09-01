ЦБ: 13 банков уже начали проводить операции с цифровым рублем
Реальные операции с цифровым рублем начали проводить все ранее заявленные 13 банков, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
«Те 13 банков, которые мы называли, они действительно начали уже для своих клиентов предлагать услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведению операций», – сказала зампред.
Она уточнила, что уже было осуществлено несколько тысяч операций, включая операции по оплате счетов в торгово-сервисных предприятиях. Скоробогатова добавила, что платформа и взаимодействие с банками работают, несмотря на «шероховатости» и «какие-то инциденты».
«Но это нормально для пилота, мы как раз их устраняем как на стороне банков, так и на стороне платформы, если мы их видим», – отметила она.
Перед запуском цифрового рубля было заявлено 13 банков, допущенных к тесту новой формы нацвалюты. Среди организаций оказались ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, банк «Ак Барс», МТС-банк и «Киви банк». Как отмечали «Ведомости», из списка пропали Сбербанк и «Тинькофф банк».
В июле президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении новой, третьей формы нацвалюты, который вступил в силу 1 августа. Согласно нововведению, граждане смогут открывать цифровые кошельки в банках на платформе ЦБ. Использование цифрового рубля является добровольным, проценты на него начисляться не будут.