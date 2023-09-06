Рубль вырос после объявления ЦБ об увеличении продажи валюты в десять раз
Рубль вырос после заявления Банка России об увеличении продажи иностранных валют, свидетельствуют данные Московской биржи.
Доллар по состоянию на 9:42 мск опустился до 97,402 руб., после чего вновь дал рост и в 10:09 составил 97,92 руб. Европейская валюта в то же время торговалась на уровне 104,5 руб., а к 10:51 вновь превысила отметку в 105 руб. Китайский юань опускался до 13,31 руб.
Ранее ЦБ сообщил о решении временно увеличить продажу валюты из-за погашения валютного выпуска евробондов РФ объемом $3 млрд. Регулятор планирует продать валюту на 150 млрд руб. с 14 по 22 сентября, ежедневный объем продаж увеличится с 2,3 млрд до 21,4 млрд руб.
По заявлению ЦБ, решение о перераспределении продаж иностранной валюты позволит удовлетворить дополнительный спрос и снизить волатильность на валютном рынке.
Сегодня, 6 сентября, Минфин планирует разместить два выпуска ОФЗ. В начале августа министерство объявило о планах начать закупать юани/золото на сверхдоходы от продажи нефти и газа суммарно на 40,5 млрд руб. (1,8 млрд руб. в день) с 7 августа по 6 сентября.