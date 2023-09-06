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Финансы

Рубль вырос после объявления ЦБ об увеличении продажи валюты в десять раз

Ведомости

Рубль вырос после заявления Банка России об увеличении продажи иностранных валют, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар по состоянию на 9:42 мск опустился до 97,402 руб., после чего вновь дал рост и в 10:09 составил 97,92 руб. Европейская валюта в то же время торговалась на уровне 104,5 руб., а к 10:51 вновь превысила отметку в 105 руб. Китайский юань опускался до 13,31 руб.

ЦБ ускорит продажи валюты почти в десять раз

Рост объема регулятор объяснил необходимостью погасить валютный выпуск евробондов

Ранее ЦБ сообщил о решении временно увеличить продажу валюты из-за погашения валютного выпуска евробондов РФ объемом $3 млрд. Регулятор планирует продать валюту на 150 млрд руб. с 14 по 22 сентября, ежедневный объем продаж увеличится с 2,3 млрд до 21,4 млрд руб.

По заявлению ЦБ, решение о перераспределении продаж иностранной валюты позволит удовлетворить дополнительный спрос и снизить волатильность на валютном рынке.

Сегодня, 6 сентября, Минфин планирует разместить два выпуска ОФЗ. В начале августа министерство объявило о планах начать закупать юани/золото на сверхдоходы от продажи нефти и газа суммарно на 40,5 млрд руб. (1,8 млрд руб. в день) с 7 августа по 6 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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