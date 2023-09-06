Рубль вырос после объявления ЦБ об увеличении продажи валюты в десять раз

Доллар по состоянию на 9:42 мск опустился до 97,402 руб., после чего вновь дал рост и в 10:09 составил 97,92 руб. Европейская валюта в то же время торговалась на уровне 104,5 руб., а к 10:51 вновь превысила отметку в 105 руб. Китайский юань опускался до 13,31 руб.