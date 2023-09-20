Сбербанк возобновит денежные переводы в Китай
Сбербанк возобновит осенью денежные переводы в Китай. Транзакции будут проводить в рублях, средства будут поступать на карты местных банков, сообщили в банке.
«Деловые связи с Китаем активно развиваются, страна также интересна для туристов, поэтому мы ожидаем, что услуга переводов будет востребована» – отметили в «Сбере».
Клиенты банка в рамках одной операции смогут переводить в Китай от 3500 руб. Суточный лимит на переводы установили в пределах 300 000 руб., а месячный – в размере 700 000 руб. Комиссию установят на стандартном для межгосударственных переводов уровне – 1% от суммы, уточнили в банке.
«Всего клиентам "Сбера" доступны переводы более чем в 11 стран, в том числе в рупиях – в банки Индии и в белорусских рублях – в Республику Беларусь», – добавили в финансовой организации.
Сбербанк уже запускал денежные переводы в Китай в начале 2022 г. Клиенты могли переводить деньги по номеру телефона на кошелек Alipay. Сервис работал в связке с международной системой Western Union. После начала российской спецоперации на Украине кредитная организация попала под санкции. Из-за этого в апреле 2022 г. Сбербанк отменил новые транзакции.