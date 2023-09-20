Сбербанк возобновит денежные переводы в Китай

Сбербанк уже запускал денежные переводы в Китай в начале 2022 г. Клиенты могли переводить деньги по номеру телефона на кошелек Alipay. Сервис работал в связке с международной системой Western Union. После начала российской спецоперации на Украине кредитная организация попала под санкции. Из-за этого в апреле 2022 г. Сбербанк отменил новые транзакции.