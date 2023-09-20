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Финансы

Сбербанк возобновит денежные переводы в Китай

Ведомости

Сбербанк возобновит осенью денежные переводы в Китай. Транзакции будут проводить в рублях, средства будут поступать на карты местных банков, сообщили в банке.

«Деловые связи с Китаем активно развиваются, страна также интересна для туристов, поэтому мы ожидаем, что услуга переводов будет востребована» – отметили в «Сбере».

Клиенты банка в рамках одной операции смогут переводить в Китай от 3500 руб. Суточный лимит на переводы установили в пределах 300 000 руб., а месячный – в размере 700 000 руб. Комиссию установят на стандартном для межгосударственных переводов уровне – 1% от суммы, уточнили в банке.

Сбербанк запустил денежные переводы в Китай по номеру телефона

«Всего клиентам "Сбера" доступны переводы более чем в 11 стран, в том числе в рупиях – в банки Индии и в белорусских рублях – в Республику Беларусь», – добавили в финансовой организации.

Сбербанк уже запускал денежные переводы в Китай в начале 2022 г. Клиенты могли переводить деньги по номеру телефона на кошелек Alipay. Сервис работал в связке с международной системой Western Union. После начала российской спецоперации на Украине кредитная организация попала под санкции. Из-за этого в апреле 2022 г. Сбербанк отменил новые транзакции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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