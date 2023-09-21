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Финансы

Минфин выплатил купон по евробондам со сроком погашения в 2029 году

Ведомости

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства на сумму 6,3 млрд руб. по выплатам по еврооблигациям со сроком погашения в 2029 г., сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с указом президента от 9 сентября 2023 г. № 665 <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2029 году в сумме 6,3 млрд руб. (эквивалент $65,6 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД)», – говорится в сообщении.

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Летом 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минфин должен исполнять свои обязательства по гособлигациям в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка.

9 сентября Путин подписал указ о доработанном порядке выплат по еврооблигациям РФ. В соответствии с ним оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа «И», с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам 3-й группы, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств.

Свои выплаты владельцы еврооблигаций 3-й группы смогут получить в течение 90 дней в российских рублях по курсу ЦБ на дату фактической выплаты средств. По истечении 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям выплаты со счета «И» будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по еврооблигациям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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