Минфин выплатил купон по евробондам со сроком погашения в 2029 году
Минфин России в полном объеме исполнил обязательства на сумму 6,3 млрд руб. по выплатам по еврооблигациям со сроком погашения в 2029 г., сообщается на сайте ведомства.
«В соответствии с указом президента от 9 сентября 2023 г. № 665 <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2029 году в сумме 6,3 млрд руб. (эквивалент $65,6 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД)», – говорится в сообщении.
Летом 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минфин должен исполнять свои обязательства по гособлигациям в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка.
9 сентября Путин подписал указ о доработанном порядке выплат по еврооблигациям РФ. В соответствии с ним оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа «И», с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам 3-й группы, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств.
Свои выплаты владельцы еврооблигаций 3-й группы смогут получить в течение 90 дней в российских рублях по курсу ЦБ на дату фактической выплаты средств. По истечении 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям выплаты со счета «И» будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по еврооблигациям.