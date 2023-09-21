Минфин выплатил купон по евробондам со сроком погашения в 2029 году

9 сентября Путин подписал указ о доработанном порядке выплат по еврооблигациям РФ. В соответствии с ним оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа «И», с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам 3-й группы, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств.