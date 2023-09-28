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Финансы

ЦБ сообщил о «вполне неплохих» результатах стресс-теста банков

Ведомости

Центробанк провел стресс-тест отечественного банковского сектора, который показал хорошие результаты, заявила зампред ЦБ России Ольга Полякова в кулуарах XX Международного банковского форума.

«Мы только-только буквально обсудили на финансовом комитете результаты стресс-тестирования. Проводили и по методу bottom-up, и по методу top-down. Результаты вполне неплохие. Наш банковский сектор выдерживает сценарий консервативный», – сказала она (цитата по ТАСС).

В то же время тест выявил несколько банков, которые могут столкнуться с трудностями с достаточностью капитала, добавила Полякова.

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На прошлой неделе ЦБ сообщил, что отечественные банки заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли за первые восемь месяцев 2023 г. – это соответствует показателям за весь 2021 г. За август кредитные организации получили прибыль в 353 млрд руб., что на 8% выше результата июля (327 млрд руб.). По данным регулятора, доходы от переоценки иностранной валюты продолжили оставаться значимым фактором роста прибыли на фоне ослабления курса рубля.

Число прибыльных банков по итогам восьми месяцев составило 276 с долей в активах сектора 99%. По сравнению с июлем в августе количество таких банков осталось примерно на том же уровне – 263 против 265 организации в июле. В прошлом году банковский сектор заработал только 200 млрд руб. – это стало наихудшим финансовым результатом за семь лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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