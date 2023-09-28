ЦБ сообщил о «вполне неплохих» результатах стресс-теста банков

Число прибыльных банков по итогам восьми месяцев составило 276 с долей в активах сектора 99%. По сравнению с июлем в августе количество таких банков осталось примерно на том же уровне – 263 против 265 организации в июле. В прошлом году банковский сектор заработал только 200 млрд руб. – это стало наихудшим финансовым результатом за семь лет.