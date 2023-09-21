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Российские банки заработали рекордные 2,4 трлн рублей с начала года

Ведомости

Отечественные банки заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли за первые восемь месяцев 2023 г. – это соответствует показателям за весь 2021 г. Об этом говорится в материалах Центробанка о динамике развития банковского сектора.

За август кредитные организации получили прибыль в 353 млрд руб., что на 8% выше результата июля (327 млрд руб.). По данным регулятора, доходы от переоценки иностранной валюты продолжили оставаться значимым фактором роста прибыли на фоне ослабления курса рубля.

Число прибыльных банков по итогам восьми месяцев составило 276 с долей в активах сектора 99%. По сравнению с июлем в августе количество таких банков осталось примерно на том же уровне – 263 против 265 организации в июле.

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Летом зампред Банка России Ольга Полякова заявила, что прибыль российских банков по итогам 2023 г. может превысить результат 2021 г. Она отмечала, что отечественные организации сейчас находятся в устойчивом положении и показывают хороший финансовый результат.

В 2021 г. прибыль российского банковского сектора достигла рекордных показателей – 2,37 трлн руб. Прошлые показатели, за первые пять месяцев 2023 г., показали, что банковский сектор заработал 1,4 трлн руб. Прибыль данного сектора поддержали меньшие отчисления в резервы и рост основных доходов на фоне расширения бизнеса, отмечали тогда в ЦБ. 

В прошлом году банковский сектор заработал только 200 млрд руб. – это стало наихудшим финансовым результатом за семь лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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