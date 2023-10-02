Сбербанк отключил переводы по номеру карты в Казахстан

Это уже второе подобное отключение за последний месяц. В частности, эта опция перестала быть доступной 6 сентября. Банк уведомлял своих клиентов при попытке перевести деньги на карты платежных систем Visa и MasterCard Казахстана о том, что такая операция в настоящий момент недоступна. 30 сентября возможность переводов была восстановлена.