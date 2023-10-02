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Финансы

Сбербанк отключил переводы по номеру карты в Казахстан

Ведомости

Сбербанк 2 октября снова отключил возможность переводов по номеру карты для платежных систем Visa и MasterCard в Казахстан. На это обратило внимание издание Frank Media.

«Внимание. Переводы в страну Казахстан скоро будут доступны на карты Visa и MC (MasterCard. – Ред.)», – сказано в сообщении в приложении банка при попытке перевести деньги на карты этих платежных систем казахстанских банков.

Это уже второе подобное отключение за последний месяц. В частности, эта опция перестала быть доступной 6 сентября. Банк уведомлял своих клиентов при попытке перевести деньги на карты платежных систем Visa и MasterCard Казахстана о том, что такая операция в настоящий момент недоступна. 30 сентября возможность переводов была восстановлена.

По данным на 12.05 мск, на сайте Сбербанка сказано, что через «Сбербанк онлайн» деньги в Казахстан можно перевести только на карты платежной системы «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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