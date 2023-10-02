Сбербанк отключил переводы по номеру карты в Казахстан
«Внимание. Переводы в страну Казахстан скоро будут доступны на карты Visa и MC (MasterCard. – Ред.)», – сказано в сообщении в приложении банка при попытке перевести деньги на карты этих платежных систем казахстанских банков.
Это уже второе подобное отключение за последний месяц. В частности, эта опция перестала быть доступной 6 сентября. Банк уведомлял своих клиентов при попытке перевести деньги на карты платежных систем Visa и MasterCard Казахстана о том, что такая операция в настоящий момент недоступна. 30 сентября возможность переводов была восстановлена.
По данным на 12.05 мск, на сайте Сбербанка сказано, что через «Сбербанк онлайн» деньги в Казахстан можно перевести только на карты платежной системы «Мир».