Дума одобрила в первом чтении самозапрет граждан на выдачу им кредитов
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, разрешающий установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов.
«Каждый человек сможет ввести запрет на все виды кредитов и способы их заключения. Ограничения будут действовать как в банках, так и в МФО. При необходимости их можно снять», – прокомментировал инициативу председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынкам и банкам Анатолием Аксаковым в апреле этого года. Авторы предложили внести поправки в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)». Если закон будет принят, физлицо сможет устанавливать запрет на заключение с ним договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями (МФО).
Для этого депутаты предлагают дать право гражданам подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через портал госуслуг, а также запросить информацию о наличии в его кредитной истории сведений о таком ограничении.
Снять запрет можно будет по прошествии определенного времени. Авторы инициативы считают, что такой «период охлаждения» позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора. Законопроект также вносит обязанность для кредитных организаций и МФО до заключения договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии такого запрета.
Как говорил ранее Аксаков «Ведомостям», в 2022 г., в том числе через оформление кредитов, со счетов россиян было «украдено» около 15 млрд руб. (т. е. операции проведены без согласия гражданина), а средняя сумма таких хищений только растет. В ЦБ отметили в свою очередь, что поддерживают законопроект и принимали активное участие в его подготовке.