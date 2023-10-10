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Финансы

Дума одобрила в первом чтении самозапрет граждан на выдачу им кредитов

Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, разрешающий установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов.

«Каждый человек сможет ввести запрет на все виды кредитов и способы их заключения. Ограничения будут действовать как в банках, так и в МФО. При необходимости их можно снять», – прокомментировал инициативу председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынкам и банкам Анатолием Аксаковым в апреле этого года. Авторы предложили внести поправки в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)». Если закон будет принят, физлицо сможет устанавливать запрет на заключение с ним договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями (МФО).

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Для этого депутаты предлагают дать право гражданам подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через портал госуслуг, а также запросить информацию о наличии в его кредитной истории сведений о таком ограничении.

Снять запрет можно будет по прошествии определенного времени. Авторы инициативы считают, что такой «период охлаждения» позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора. Законопроект также вносит обязанность для кредитных организаций и МФО до заключения договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии такого запрета.

Как говорил ранее Аксаков «Ведомостям», в 2022 г., в том числе через оформление кредитов, со счетов россиян было «украдено» около 15 млрд руб. (т. е. операции проведены без согласия гражданина), а средняя сумма таких хищений только растет. В ЦБ отметили в свою очередь, что поддерживают законопроект и принимали активное участие в его подготовке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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