Дума одобрила в первом чтении самозапрет граждан на выдачу им кредитов

Как говорил ранее Аксаков «Ведомостям», в 2022 г., в том числе через оформление кредитов, со счетов россиян было «украдено» около 15 млрд руб. (т. е. операции проведены без согласия гражданина), а средняя сумма таких хищений только растет. В ЦБ отметили в свою очередь, что поддерживают законопроект и принимали активное участие в его подготовке.