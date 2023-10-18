Российские банки столкнулись с двойным оформлением льготной ипотеки

С 9 сентября 2023 г. правительство дало кредиторам право повышать ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня, если заемщик уже оформлял ее в другом банке. Такую схему ввели по аналогии с «Дальневосточной ипотекой» и «IT-ипотекой», отметили в ДОМ.РФ. То есть фактически проблему решили, однако банки все еще не могут получить возмещение по ранее оформленным займам, так как закон не имеет обратной силы.