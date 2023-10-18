Российские банки столкнулись с двойным оформлением льготной ипотеки
Издание напоминает, что с 6 января 2023 г., заемщик не может оформить более одной ипотеки на новостройки под 8%. Если на момент подписания договора клиент уже имел выданный заем с льготными условиями, то возмещение получит только тот банк, в котором кредит был оформлен первым.
Недобросовестные заемщики пользовались уязвимостью банков во взаимодействии с бюро кредитных историй (БКИ) – обновление информации происходит там в среднем в течение трех дней. Если клиент успевал получить одобрение в еще одной организации, на него оформлялось сразу два кредита с господдержкой, пояснил собеседник издания.
Наличие второго льготного кредита у клиента может выясниться не сразу, а только на этапе сдачи отчетности. Эта схема известна банкам, но полностью исключить такие ситуации без ухудшения клиентского сервиса сейчас невозможно, добавил другой источник из кредитной организации.
Отмечается, что иметь в портфеле льготный кредит со ставкой 8% при ключевой в 13% – очень дорого. Если банки не получают возмещение, они не только теряют прибыль, но и получают убыток в 5% от суммы займа. «Схема не носила массовый характер, но ряд подобных кейсов был выявлен», — отметила управляющий директор «Дом.рф» Светлана Некрасова.
Зачастую банки по годовому проценту кредита могли определить, какой тип ипотеки был оформлен на заемщика. Однако такие проверки не дают стопроцентного результата, потому что застройщики также активно используют субсидирование ставки.
Четкие признаки льготных ипотек добавили в состав кредитных историй только с 1 октября 2023 г., статистики по этому показателю пока нет, отметил директор по риск-методологии и дата-аналитики объединенного кредитного бюро Николай Филиппов.
С 9 сентября 2023 г. правительство дало кредиторам право повышать ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня, если заемщик уже оформлял ее в другом банке. Такую схему ввели по аналогии с «Дальневосточной ипотекой» и «IT-ипотекой», отметили в ДОМ.РФ. То есть фактически проблему решили, однако банки все еще не могут получить возмещение по ранее оформленным займам, так как закон не имеет обратной силы.
Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отмечает, что в целях исключения проблемы временного лага в идеале весь процесс должен происходить онлайн.
На данный момент в России не существует судебной практики по вопросу двойного оформления льготной ипотеки нет. Кредитор может вынести клиенту требование о досрочном погашении займа, однако не факт, что заемщик сможет это сделать, отметил собеседник издания на банковском рынке.
По мнению партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Станислава Данилова, если удастся выявить злоупотребление правом со стороны заемщика, банки имеют право потребовать признания договоров недействительными. Истцы могут доказать, что были введены в заблуждение.
Вице-президент ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков резюмировал, что несмотря на то что схему удалось пресечь, риск не получить возмещение из бюджета до сих пор остается по всем льготным ипотечным программам. Например, если человек перестал соответствовать их условиям.
17 октября Центробанк сообщил, что несмотря на повышение первоначального взноса с 15 до 20%, в сентябре 2023 г. выдачи по льготным ипотечным программам достигли максимума за всю историю существования. Они составили 60% от общего количества ипотечных кредитов. Спрос подогревали повышение ставок по несубсидируемым кредитам, опасения скорого сворачивания или значительного ужесточения условий программы, а также опасения роста инфляции.