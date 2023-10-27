В ЦБ пообещали представить новый дизайн тысячерублевой купюры в 2024 году
ЦБ представит новый дизайн обновленной купюры номиналом в 1000 руб., на лицевой стороне которой был изображен купол церкви без креста. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Что касается купюры <...> мы предполагаем, что обновленный дизайн, модификация будет в следующем году», – сказала она.
Набиуллина уточнила, что лицевая сторона купюры сохранит прежний вид, доработки коснутся только той стороны, где раньше был изображен купол церкви без креста. По словам председателя ЦБ, в будущем облик банкнот будет обсуждаться публично.
16 октября Банк России презентовал обновленные купюры номиналами 1000 и 5000 руб. Они сохранили свою цветовую палитру, получили больше защитных знаков, а также поменяли изображенные на них достопримечательности. В частности, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. изображены башня Сююмбике и Дворцовая церковь на территории Казанского кремля.
Печать на банкноте церкви без креста на куполе вызвала вопросы у пользователей соцсетей. Позже дизайн купюр прокомментировали и в Русской православной церкви (РПЦ), и Совете Федерации. В частности, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал подходить «более тщательно» к выбору изображений на купюрах, «чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».
С ним согласился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, он назвал размещение такого изображения «неразумным и даже провокационным».
В РПЦ ранее объяснили, что церковь изображена на купюре без креста, поскольку является музеем, в реальной жизни на ее куполе также отсутствует крест. В свою очередь священнослужитель и блогер Павел Островский заявил, что «нет никакой разницы», как здание выглядит в реальности, поскольку «99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля». В результате ЦБ согласился доработать дизайн купюры.