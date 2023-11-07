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Набсовет Сбербанка переизбрал Грефа на должность главы

Ведомости

Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост президента – председателя правления банка. Об этом сам Греф сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета.

«Сегодня был переизбран президент – председатель правления банка на четырехлетний срок», – сказал он.

Греф добавил, что в ходе заседания также была утверждена новая трехлетняя стратегия и основные положения дивидендной политики банка. Он уточнил, что сама дивидендная политика будет утверждена в начале декабря. Ее представят 6 декабря. По словам Грефа, в целом «Сбер» сохранит ее конфигурацию.

В предыдущий раз Греф был переизбран президентом – председателем правления кредитной организации в мае 2019 г., также на четырехлетний срок. Греф руководит Сбербанком с ноября 2007 г. До этого он занимал пост министра экономического развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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