Инвесткомпания Bonum Capital отказалась от всех лицензий в РФ

Bonum Capital основал бизнесмен Мурат Алиев в 2013 г. Ранее он был топ-менеджером группы «Нафта Москва», связанной с сенатором Сулейманом Керимовым. Осенью 2022 г. инвесткомпания попала под санкции США вместе с другими юрлицами, которые, по мнению американских властей, имели отношение к семье Керимова. В октябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин разрешил зарегистрированной на Кипре инвесткомпании заключать сделки с миноритарными пакетами «Газпрома», «Лукойла», «Интер РАО» и «Норникеля».