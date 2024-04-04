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Инвесткомпания Bonum Capital отказалась от всех лицензий в РФ

Ведомости

Банк России аннулировал лицензии инвесткомпании Bonum Capital на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Основанием для аннулирования стали заявления компании об отказе от лицензий.

Как сообщает Frank Media, это были последние две лицензии Bonum Capital в России. В марте инвесткомпания отказалась от лицензии на осуществление дилерской деятельности.

«Это технический шаг, который никак не повлияет на работу группы, так как эта лицензия фактически является для нас административным и регуляторным обременением», – цитирует издание собеседника в компании.

Bonum Capital основал бизнесмен Мурат Алиев в 2013 г. Ранее он был топ-менеджером группы «Нафта Москва», связанной с сенатором Сулейманом Керимовым. Осенью 2022 г. инвесткомпания попала под санкции США вместе с другими юрлицами, которые, по мнению американских властей, имели отношение к семье Керимова. В октябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин разрешил зарегистрированной на Кипре инвесткомпании заключать сделки с миноритарными пакетами «Газпрома», «Лукойла», «Интер РАО» и «Норникеля».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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