Инвесткомпания Bonum Capital отказалась от всех лицензий в РФ
Банк России аннулировал лицензии инвесткомпании Bonum Capital на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Информация об этом размещена на сайте регулятора.
Основанием для аннулирования стали заявления компании об отказе от лицензий.
Как сообщает Frank Media, это были последние две лицензии Bonum Capital в России. В марте инвесткомпания отказалась от лицензии на осуществление дилерской деятельности.
«Это технический шаг, который никак не повлияет на работу группы, так как эта лицензия фактически является для нас административным и регуляторным обременением», – цитирует издание собеседника в компании.
Bonum Capital основал бизнесмен Мурат Алиев в 2013 г. Ранее он был топ-менеджером группы «Нафта Москва», связанной с сенатором Сулейманом Керимовым. Осенью 2022 г. инвесткомпания попала под санкции США вместе с другими юрлицами, которые, по мнению американских властей, имели отношение к семье Керимова. В октябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин разрешил зарегистрированной на Кипре инвесткомпании заключать сделки с миноритарными пакетами «Газпрома», «Лукойла», «Интер РАО» и «Норникеля».