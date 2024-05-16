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МВФ: ситуация с активами России может подорвать международную валютную систему

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что любые применяемые по отношению к замороженным российским активам меры не должны подрывать работу мировой валютной системы, заявила представительница организации Джули Козак.

«Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», – заявила она (цитата по «РИА Новости»).

8 мая первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат выступила с аналогичным заявлением в Стэнфордском университете. По ее словам, многие страны внимательно следят за продолжающейся дискуссией о возможном использовании российских активов, включая резервы Банка России, для поддержки Украины.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.

В США и ЕС сейчас активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. Кремль, в свою очередь, назвал заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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