МВФ: ситуация с активами России может подорвать международную валютную систему
Международный валютный фонд (МВФ) считает, что любые применяемые по отношению к замороженным российским активам меры не должны подрывать работу мировой валютной системы, заявила представительница организации Джули Козак.
«Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», – заявила она (цитата по «РИА Новости»).
8 мая первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат выступила с аналогичным заявлением в Стэнфордском университете. По ее словам, многие страны внимательно следят за продолжающейся дискуссией о возможном использовании российских активов, включая резервы Банка России, для поддержки Украины.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
В США и ЕС сейчас активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. Кремль, в свою очередь, назвал заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.