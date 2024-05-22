ЦБ рекомендовал банкам обеспечить отсутствие суточных лимитов по переводам себе

7 мая РБК писал, что Сбербанк сохранил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки после вступления в силу данного закона. Отмечалось, что клиенты Сбербанка могут перевести не более 1 млн руб. по системе быстрых платежей (СБП) и еще 1 млн руб. по номеру счета за один день. При исчерпании лимита платежи и переводы в «Сбербанке онлайн» станут недоступны на 24 часа.