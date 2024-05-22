ЦБ рекомендовал банкам обеспечить отсутствие суточных лимитов по переводам себе
Банк России рекомендовал банкам «в кратчайшие сроки» обеспечить выполнение закона об отсутствии суточных лимитов по переводу самому себе, сообщил регулятор в Telegram-канале.
«Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн руб., которые по закону можно переводить без комиссии. Такие разъяснения мы направили кредитным организациям», – указано в сообщении регулятора.
В ЦБ отметили, что единственными исключениями являются переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт.
Предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках с 1 мая составляет 30 млн руб. в месяц – ранее действовал лимит в 100 000 руб. Необходимые для этого поправки в закон о банках и банковской деятельности приняты в августе 2023 г.
7 мая РБК писал, что Сбербанк сохранил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки после вступления в силу данного закона. Отмечалось, что клиенты Сбербанка могут перевести не более 1 млн руб. по системе быстрых платежей (СБП) и еще 1 млн руб. по номеру счета за один день. При исчерпании лимита платежи и переводы в «Сбербанке онлайн» станут недоступны на 24 часа.