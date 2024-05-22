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ЦБ рекомендовал банкам обеспечить отсутствие суточных лимитов по переводам себе

Ведомости

Банк России рекомендовал банкам «в кратчайшие сроки» обеспечить выполнение закона об отсутствии суточных лимитов по переводу самому себе, сообщил регулятор в Telegram-канале.

«Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн руб., которые по закону можно переводить без комиссии. Такие разъяснения мы направили кредитным организациям», – указано в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что единственными исключениями являются переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт.

Предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках с 1 мая составляет 30 млн руб. в месяц – ранее действовал лимит в 100 000 руб. Необходимые для этого поправки в закон о банках и банковской деятельности приняты в августе 2023 г.

7 мая РБК писал, что Сбербанк сохранил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки после вступления в силу данного закона. Отмечалось, что клиенты Сбербанка могут перевести не более 1 млн руб. по системе быстрых платежей (СБП) и еще 1 млн руб. по номеру счета за один день. При исчерпании лимита платежи и переводы в «Сбербанке онлайн» станут недоступны на 24 часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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