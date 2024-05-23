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В РФ запустили первый сертифицированный исламский необанк

Ведомости

В России запустили первый мусульманский необанк HalalCard, на котором уже доступны «исламская ипотека» и «халяльный кешбэк», сообщили в HalalCard.

«Главное отличие халяльного кешбэка от классического – средства получены не от прибыли банка, а от партнерских программ, что не противоречит законам шариата. У нас сотни партнеров, которые дают кешбэк до 30% от чека. Это популярные супермаркеты, рестораны, магазины одежды, отели, авиакомпании и многое другое», – заявил глава стартапа Ислам Ахмедшин.

HalalCard сейчас разрабатывает «садакаматы» – устройства с функцией перевода пожертвований в одно касание. Также идет работа над искусственным интеллектом Мадиина.

HalalCard сейчас доступен только гражданам России. В ближайшее время сервис сможет также обслуживать граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

В исламе действует принцип запрета «риба» – ссудного процента. Взимание или выплата процентов считается грехом. Ипотечные кредиты традиционно предполагают выплату процентов банку, что делает их не соответствующими исламским нормам. Чтобы избежать риба, исламская финансовая система предлагает альтернативные методы финансирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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