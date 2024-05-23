В РФ запустили первый сертифицированный исламский необанк
В России запустили первый мусульманский необанк HalalCard, на котором уже доступны «исламская ипотека» и «халяльный кешбэк», сообщили в HalalCard.
«Главное отличие халяльного кешбэка от классического – средства получены не от прибыли банка, а от партнерских программ, что не противоречит законам шариата. У нас сотни партнеров, которые дают кешбэк до 30% от чека. Это популярные супермаркеты, рестораны, магазины одежды, отели, авиакомпании и многое другое», – заявил глава стартапа Ислам Ахмедшин.
HalalCard сейчас разрабатывает «садакаматы» – устройства с функцией перевода пожертвований в одно касание. Также идет работа над искусственным интеллектом Мадиина.
HalalCard сейчас доступен только гражданам России. В ближайшее время сервис сможет также обслуживать граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
В исламе действует принцип запрета «риба» – ссудного процента. Взимание или выплата процентов считается грехом. Ипотечные кредиты традиционно предполагают выплату процентов банку, что делает их не соответствующими исламским нормам. Чтобы избежать риба, исламская финансовая система предлагает альтернативные методы финансирования.