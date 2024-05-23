В РФ запустили первый сертифицированный исламский необанк

«Главное отличие халяльного кешбэка от классического – средства получены не от прибыли банка, а от партнерских программ, что не противоречит законам шариата. У нас сотни партнеров, которые дают кешбэк до 30% от чека. Это популярные супермаркеты, рестораны, магазины одежды, отели, авиакомпании и многое другое», – заявил глава стартапа Ислам Ахмедшин.