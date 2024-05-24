ЦБ фиксирует рост активности россиян на рынках криптовалют на более чем 16%
Рост активности россиян на сайтах криптобирж в IV квартале 2023 г. – I квартале 2024 г. составил 16,4% по отношению к предыдущим двум кварталам, следует из данных материала «Обзор финансовой стабильности» Банка России.
«Одновременно выросло среднемесячное число уникальных пользователей (IP-адресов) крупнейших криптобирж на 15,1%. Доля россиян в общем количестве посещений также возросла до 7% в I квартале 2024 г., однако все еще меньше пикового значения I квартала прошлого года (9%)», – указано в обзоре регулятора.
Сообщается, что объем притоков и оттоков криптоактивов, потенциально приходящийся на россиян, увеличился до 4,5 трлн руб. в отчетный период.
При этом ЦБ отметил, что риски криптовалют для россиян сохраняются. Эти риски связаны с ростом волатильности, а также с возможностью введения санкций со стороны «недружественных» стран. «Нельзя исключать потерю доступа к средствам в случае их блокировки со стороны эмитентов стейблкойнов», – предупреждает Банк России.
17 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Ассоциации промышленного майнинга Сергея Безделова писал, что рынок майнинга криптовалют в РФ может увеличиться на 20-40% в 2024 г. В 2023 г. рынок майнинга в стране увеличился вдвое. Майнеры добыли тогда около 54 000 биткойнов на сумму $3,5 млрд. Россия сохранила второе место в мире по майнингу криптовалют, которое занимает с 2022 г. На первом месте находятся США, где майнеры в 2023 г. добыли 143 000 биткойнов ($9,4 млрд).
27 апреля зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщал, что оборот криптовалют не будет запрещаться в России. Под запрет попадает организация оборота, то есть создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима. На этом условии настаивает «ряд акторов» из-за того, что возникновение легальной криптовалютной инфраструктуры в РФ «упирается в геополитические реалии».