ЦБ фиксирует рост активности россиян на рынках криптовалют на более чем 16%

17 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Ассоциации промышленного майнинга Сергея Безделова писал, что рынок майнинга криптовалют в РФ может увеличиться на 20-40% в 2024 г. В 2023 г. рынок майнинга в стране увеличился вдвое. Майнеры добыли тогда около 54 000 биткойнов на сумму $3,5 млрд. Россия сохранила второе место в мире по майнингу криптовалют, которое занимает с 2022 г. На первом месте находятся США, где майнеры в 2023 г. добыли 143 000 биткойнов ($9,4 млрд).