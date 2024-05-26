Министр финансов США предупредила банки о рисках санкций из-за работы в России
Европейские банки сталкиваются с растущими рисками работы в России, США рассматривают возможность ужесточения вторичных санкций в отношении кредитных организаций. Об этом в интервью агентству Reuters заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Мы потенциально рассматриваем ужесточение наших санкций в отношении банков, ведущих бизнес в России», – сказала Йеллен. Она отказалась рассказать подробнее и назвать конкретные банки, которые могут быть затронуты.
В кулуарах встречи глав финансовых ведомств стран G7 в Северной Италии Йеллен отметила, что санкции против банков, работающих в России, будут введены только при наличии достаточных оснований. Она подчеркнула, что деятельность в России сопряжена с большими рисками.
На вопрос о том, должны ли австрийский Raiffeisen Bank International или итальянский UniCredit покинуть российский рынок, Йеллен ответила: «Я верю, что их руководители посоветовали им быть предельно осторожными в том, что они там делают».
15 мая Reuters со ссылкой на источник сообщал, что минюст США направил Raiffeisen Bank International (RBI) предупреждение о возможном ограничении доступа банковской группы к долларовой системе из-за сделок с Россией.