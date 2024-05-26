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Костин: Запад будет вынужден вернуться к взаимодействию с Россией

Ведомости

Запад будет вынужден вернуться к партнерству с Россией, сложившаяся в экономике и финансах ситуация не является нормальной, а конфликты сказываются на странах Европы, заявил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью «Фонтанке».

«Я не думаю, что сейчас нормальная ситуация. Все равно мир рано или поздно вернется к взаимодействию. Я думаю, что Запад совершает огромную ошибку. Не знаю, понимает ли Запад это сейчас, но он вынужден будет вернуться к партнерству», – сказал он.

Сегодняшнее состояние, как объяснил Костин, является угрозой миру, в том числе и западному. Он усомнился в том, что Европе нужны очаги напряженности и конфликты в экономике и финансах, поскольку европейские страны находятся сейчас в проигрыше.

«Американцы по полной программе использовали ситуацию. В конечном итоге это обязательно скажется на жителях Евросоюза», – пояснил председатель правления ВТБ.

Рассуждая о жизни под санкциями, банкир призвал других бизнесменов «отсечь» жизнь, которая была связана с Западом, так как новая жизнь «ничем не хуже». При этом Костин признал, что ему не хватает «товарищей» из западного банковского мира, которые до сих пор «не боятся» и присылают ему поздравления с Новым годом.

После начала спецоперации на Украине ВТБ попал под блокирующие санкции США наряду с другими российскими банками. Аналогичные меры в отношении госбанка ввели Великобритания и ЕС. В марте 2023 г. Костин говорил, что в результате введения антироссийских санкций банк ВТБ понес ощутимые убытки. Сам банкир находится под персональными санкциями США с 2018 г. Министерство юстиции США обнародовало в феврале 2024 г. информацию о заочном обвинении Костина в нарушении ограничительных мер. По мнению ведомства, он «участвовал в схеме уклонения от санкций и отмывании средств для поддержки двух яхт общей стоимостью свыше $135 млн», а также якобы скрывал владение домом в курортном городе Аспен (штат Колорадо).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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