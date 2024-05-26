Костин: Запад будет вынужден вернуться к взаимодействию с Россией
«Я не думаю, что сейчас нормальная ситуация. Все равно мир рано или поздно вернется к взаимодействию. Я думаю, что Запад совершает огромную ошибку. Не знаю, понимает ли Запад это сейчас, но он вынужден будет вернуться к партнерству», – сказал он.
Сегодняшнее состояние, как объяснил Костин, является угрозой миру, в том числе и западному. Он усомнился в том, что Европе нужны очаги напряженности и конфликты в экономике и финансах, поскольку европейские страны находятся сейчас в проигрыше.
«Американцы по полной программе использовали ситуацию. В конечном итоге это обязательно скажется на жителях Евросоюза», – пояснил председатель правления ВТБ.
Рассуждая о жизни под санкциями, банкир призвал других бизнесменов «отсечь» жизнь, которая была связана с Западом, так как новая жизнь «ничем не хуже». При этом Костин признал, что ему не хватает «товарищей» из западного банковского мира, которые до сих пор «не боятся» и присылают ему поздравления с Новым годом.
После начала спецоперации на Украине ВТБ попал под блокирующие санкции США наряду с другими российскими банками. Аналогичные меры в отношении госбанка ввели Великобритания и ЕС. В марте 2023 г. Костин говорил, что в результате введения антироссийских санкций банк ВТБ понес ощутимые убытки. Сам банкир находится под персональными санкциями США с 2018 г. Министерство юстиции США обнародовало в феврале 2024 г. информацию о заочном обвинении Костина в нарушении ограничительных мер. По мнению ведомства, он «участвовал в схеме уклонения от санкций и отмывании средств для поддержки двух яхт общей стоимостью свыше $135 млн», а также якобы скрывал владение домом в курортном городе Аспен (штат Колорадо).