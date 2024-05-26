Костин: Запад будет вынужден вернуться к взаимодействию с Россией

После начала спецоперации на Украине ВТБ попал под блокирующие санкции США наряду с другими российскими банками. Аналогичные меры в отношении госбанка ввели Великобритания и ЕС. В марте 2023 г. Костин говорил, что в результате введения антироссийских санкций банк ВТБ понес ощутимые убытки. Сам банкир находится под персональными санкциями США с 2018 г. Министерство юстиции США обнародовало в феврале 2024 г. информацию о заочном обвинении Костина в нарушении ограничительных мер. По мнению ведомства, он «участвовал в схеме уклонения от санкций и отмывании средств для поддержки двух яхт общей стоимостью свыше $135 млн», а также якобы скрывал владение домом в курортном городе Аспен (штат Колорадо).