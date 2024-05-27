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Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с конца января

Ведомости

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 96 руб. впервые с 30 января, следует из данных торгов.

По состоянию на 11:32 мск курс евро к рублю упал до 95,90257 руб. – на 1,44%.

Курс доллара при этом был на уровне 88,32 руб. Это на 1,35% ниже уровня закрытия предыдущего дня.

24 мая курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 руб. впервые с 5 февраля. Тогда Банк России установил на 24 мая официальный курс евро на уровне 97,87 руб.

26 апреля Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г. В ЦБ пояснили, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.

Регулятор также повысил оценку годовой инфляции в 2024 г. до 4,3-4,8% с февральских оценок в 4-4,5%. В ЦБ добавили, что из-за этого понадобится более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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