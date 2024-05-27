Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с конца января

Регулятор также повысил оценку годовой инфляции в 2024 г. до 4,3-4,8% с февральских оценок в 4-4,5%. В ЦБ добавили, что из-за этого понадобится более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.