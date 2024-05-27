Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с конца января
По состоянию на 11:32 мск курс евро к рублю упал до 95,90257 руб. – на 1,44%.
Курс доллара при этом был на уровне 88,32 руб. Это на 1,35% ниже уровня закрытия предыдущего дня.
26 апреля Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г. В ЦБ пояснили, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.
Регулятор также повысил оценку годовой инфляции в 2024 г. до 4,3-4,8% с февральских оценок в 4-4,5%. В ЦБ добавили, что из-за этого понадобится более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.