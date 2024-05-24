Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с февраля

Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, который превышает возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели в 4% «несколько медленнее», чем предполагалось. Регулятор повысил оценку годовой инфляции в 2024 г. до 4,3-4,8% с февральских оценок в 4-4,5%. В ЦБ добавили, что из-за этого понадобится «более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», чем прогнозировалось ранее.