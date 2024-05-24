Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с февраля
По состоянию на на 10:54 мск европейская валюта торговалась на уровне 96,97 руб. (-0,63%). Банк России установил на 24 мая официальный курс евро на уровне 97,87 руб.
В то же время курс доллара снижался на 0,41%, до 89,64 руб. Китайский юань торговался на уровне 12,32 руб. (-0,55%).
26 апреля Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г. В ЦБ пояснили, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.
Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, который превышает возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели в 4% «несколько медленнее», чем предполагалось. Регулятор повысил оценку годовой инфляции в 2024 г. до 4,3-4,8% с февральских оценок в 4-4,5%. В ЦБ добавили, что из-за этого понадобится «более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», чем прогнозировалось ранее.
Очередное заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 7 июня.