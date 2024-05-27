Силуанов призвал искать альтернативы расчетам картой «Мир» в Узбекистане

«Проблемы с расчетами картой "Мир" существуют, и они уже действуют с 2022 г. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчетов с использованием QR-кодов, тех систем, которые существуют у нас в других странах, без использования карты "Мир". Понятно, что это санкционная тема, понятно, что для банков Узбекистана, в том числе, это определенные риски. Надо искать выходы», – ответил министр на просьбу корреспондента «Известий» прокомментировать, почему в Ташкенте не получается производить оплату с помощью карты «Мир».