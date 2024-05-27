Силуанов призвал искать альтернативы расчетам картой «Мир» в Узбекистане
В Узбекистане с 2022 г. наблюдаются проблемы с работой российской платежной системы «Мир», поэтому необходимо искать альтернативы, например, использование QR-кодов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Проблемы с расчетами картой "Мир" существуют, и они уже действуют с 2022 г. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчетов с использованием QR-кодов, тех систем, которые существуют у нас в других странах, без использования карты "Мир". Понятно, что это санкционная тема, понятно, что для банков Узбекистана, в том числе, это определенные риски. Надо искать выходы», – ответил министр на просьбу корреспондента «Известий» прокомментировать, почему в Ташкенте не получается производить оплату с помощью карты «Мир».
Трудности с использованием карт «Мир» за рубежом начались после того, как 15 сентября 2022 г. минфин США объявил, что может ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы. 23 сентября 2022 г. пресс-служба межбанковской платежной системы Узбекистана Uzcard сообщила, что по техническим причинам обслуживание карт «Мир» в республике приостанавливается. Тогда сроки этой паузы не уточнялись. В ноябре того же года председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявлял, что банки республики не рассматривают возобновление обслуживания карт «Мир» из-за потенциальных рисков. Но в январе 2023 г. он сообщил, что банки все-таки работают над возобновлением обслуживания российских карт.