Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Силуанов призвал искать альтернативы расчетам картой «Мир» в Узбекистане

Ведомости

В Узбекистане с 2022 г. наблюдаются проблемы с работой российской платежной системы  «Мир», поэтому необходимо искать альтернативы, например, использование QR-кодов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Проблемы с расчетами картой "Мир" существуют, и они уже действуют с 2022 г. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчетов с использованием QR-кодов, тех систем, которые существуют у нас в других странах, без использования карты "Мир". Понятно, что это санкционная тема, понятно, что для банков Узбекистана, в том числе, это определенные риски. Надо искать выходы», – ответил министр на просьбу корреспондента «Известий» прокомментировать, почему в Ташкенте не получается производить оплату с помощью карты «Мир».

Трудности с использованием карт «Мир» за рубежом начались после того, как 15 сентября 2022 г. минфин США объявил, что может ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы. 23 сентября 2022 г. пресс-служба межбанковской платежной системы Узбекистана Uzcard сообщила, что по техническим причинам обслуживание карт «Мир» в республике приостанавливается. Тогда сроки этой паузы не уточнялись. В ноябре того же года председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявлял, что банки республики не рассматривают возобновление обслуживания карт «Мир» из-за потенциальных рисков. Но в январе 2023 г. он сообщил, что банки все-таки работают над возобновлением обслуживания российских карт.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных