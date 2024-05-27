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Объем хищений у банковских клиентов снизился до 4 млрд рублей в I квартале

Ведомости

В I квартале злоумышленники похитили у клиентов банков 4,3 млрд руб., что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом показатель превышает средние значения хищений 2023 г. Об этом сообщил Центробанк России.

«Ситуация остается сложной <…> Размер потерь граждан на 8% превышает средние показатели хищений 2023 г., тогда как количество мошеннических операций практически не выросло», – отметили в ЦБ.

В январе – марте банкам тем не менее удалось предотвратить хищение 2 трлн руб. у клиентов: отражено почти 13,9 млн кибератак. Банк России также инициировал блокировку 14 800 мошеннических интернет-ресурсов и 48 600 телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.

14 мая глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации сообщил, что в прошлом году в стране было совершено порядка 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, что выше на 30% показателя 2023 г. Общая сумма ущерба составила 156 млрд руб. В этой связи Колокольцев напомнил о проекте закона МВД, который предлагает обязать банки и операторов связи отвечать на запросы следователей не позднее трех рабочих дней. Сейчас кредитные организации отвечают иногда больше месяца и такой длительный срок не позволяет оперативно раскрывать преступления, отмечается в пояснительной записке к документу.

По статистике Банка России, в прошлом году кибермошенники похитили 15,8 млрд руб. со счетов граждан и провели более 1,17 млн успешных операций по незаконному выводу средств, что на 33% больше, чем в 2022 г. Регулятор объяснял такую динамику подготовкой злоумышленников, которые могут получить данные о своих жертвах из открытых источников и утечек данных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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