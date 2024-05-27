Объем хищений у банковских клиентов снизился до 4 млрд рублей в I квартале

14 мая глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации сообщил, что в прошлом году в стране было совершено порядка 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, что выше на 30% показателя 2023 г. Общая сумма ущерба составила 156 млрд руб. В этой связи Колокольцев напомнил о проекте закона МВД, который предлагает обязать банки и операторов связи отвечать на запросы следователей не позднее трех рабочих дней. Сейчас кредитные организации отвечают иногда больше месяца и такой длительный срок не позволяет оперативно раскрывать преступления, отмечается в пояснительной записке к документу.