ЦБ может увеличить лимит одной операции для физлиц по СБП до 30 млн рублей

Остается лимит в 100 000 руб. в месяц для переводов по СБП другому человеку. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб. Соответствующие поправки в закон о банках и банковской деятельности были приняты в августе 2023 г.