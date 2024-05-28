ЦБ может увеличить лимит одной операции для физлиц по СБП до 30 млн рублей
Банк России может увеличить лимит одной операции для физических лиц в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 млн до 30 млн руб., следует из проекта указания председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Перевод будет возможен только между своими счетами. Изменения предлагается внести в положение ЦБ от 24 сентября 2020 г.
С 1 мая для банков действует закон, по которому физлица могут без комиссии переводить до 30 млн руб. в месяц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации. Ранее действовал лимит в 100 000 руб.
Остается лимит в 100 000 руб. в месяц для переводов по СБП другому человеку. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб. Соответствующие поправки в закон о банках и банковской деятельности были приняты в августе 2023 г.
Руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин говорил «Ведомостям», что переводы самому себе – востребованная опция. По оценке ВТБ, до половины клиентов российских банков регулярно совершают транзакции между своими счетами. В «Почта банке» переводы на свой счет в другом банке также востребованы у клиентов и их доля составляет более 50% от общего объема, отмечал заместитель президента-председателя правления банка Алексей Охорзин.