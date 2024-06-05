Минфин прорабатывает инициативу использования иностранных ЦФА при расчетах
«Мы еще получили запрос на то, что хорошо бы иметь возможность рассчитываться не только цифровыми финансовыми активами, выпущенными по российскому праву, но и выпущенными по иностранному праву, потому что наша отрасль ЦФА только начинается, только начала развиваться», – сказал Чебесков на бизнес-ланче ВТБ «Время новых подходов в работе со средним и малым бизнесом».
11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит использовать ЦФА для оплаты внешнеторговых контрактов. Российские и иностранные контрагенты смогут использовать ЦФА в расчетах за передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.
Те же условия распространяются на утилитарные цифровые права (УЦП; права требования передачи вещи или исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнения работ или оказания услуг).
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков говорил, что законопроект поможет российским импортерам и экспортерам «активизировать свою работу с дружественными странами», а также позволит им «решить проблему санкционного давления на Россию».