Минфин прорабатывает инициативу использования иностранных ЦФА при расчетах

«Мы еще получили запрос на то, что хорошо бы иметь возможность рассчитываться не только цифровыми финансовыми активами, выпущенными по российскому праву, но и выпущенными по иностранному праву, потому что наша отрасль ЦФА только начинается, только начала развиваться», – сказал Чебесков на бизнес-ланче ВТБ «Время новых подходов в работе со средним и малым бизнесом».