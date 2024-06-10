В АСВ сообщили о требованиях кредиторов «Киви банка» на сумму 32,5 млрд рублей

«Сейчас заявились 64 000 кредиторов с суммой требований 32,5 млрд руб. Из них, что интересно, 50 000 связаны с кошельками “Киви”, но на них приходится только 0,5 млрд руб. При этом, исходя из количества кошельков, мы потенциально ожидали, что таких людей будет более 9 млн», – сказал он в интервью «Известиям».