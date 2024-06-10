В АСВ сообщили о требованиях кредиторов «Киви банка» на сумму 32,5 млрд рублей
Требования к «Киви банку» подали 64 000 кредиторов на общую сумму 32,5 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.
«Сейчас заявились 64 000 кредиторов с суммой требований 32,5 млрд руб. Из них, что интересно, 50 000 связаны с кошельками “Киви”, но на них приходится только 0,5 млрд руб. При этом, исходя из количества кошельков, мы потенциально ожидали, что таких людей будет более 9 млн», – сказал он в интервью «Известиям».
Мельников сообщил, что в июле будут выплачены порядка 21 млрд руб. из тех средств, что есть на счетах банка. По его словам, это позволит полностью погасить первую очередь из вкладчиков-физлиц, АСВ, заплатившее страховку в размере 1,4 млн руб., а также 70% кредиторов третьей очереди, куда попадают владельцы электронных кошельков.
«Как мы считаем, полностью все требования кредиторов мы удовлетворим в сентябре», – добавил он.
ЦБ отозвал лицензию у «Киви банка» 21 февраля – доступ всех клиентов банка к своим средствам оказался заблокированным. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.
По подсчетам АСВ, размер страховой ответственности составит 4,3 млрд руб. Эти средства (максимум 1,4 млн руб.) смогут получить почти 300 физлиц, порядка 11 000 ИП и 9000 юридических лиц (из реестра малого бизнеса). О том, что АСВ на первоначальном этапе может направить порядка 21 млрд руб. на расчеты с кредиторами «Киви банка», сообщалось 8 мая.