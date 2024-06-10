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В АСВ сообщили о требованиях кредиторов «Киви банка» на сумму 32,5 млрд рублей

Ведомости

Требования к «Киви банку» подали 64 000 кредиторов на общую сумму 32,5 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.

«Сейчас заявились 64 000 кредиторов с суммой требований 32,5 млрд руб. Из них, что интересно, 50 000 связаны с кошельками “Киви”, но на них приходится только 0,5 млрд руб. При этом, исходя из количества кошельков, мы потенциально ожидали, что таких людей будет более 9 млн», – сказал он в интервью «Известиям».

Мельников сообщил, что в июле будут выплачены порядка 21 млрд руб. из тех средств, что есть на счетах банка. По его словам, это позволит полностью погасить первую очередь из вкладчиков-физлиц, АСВ, заплатившее страховку в размере 1,4 млн руб., а также 70% кредиторов третьей очереди, куда попадают владельцы электронных кошельков.

«Как мы считаем, полностью все требования кредиторов мы удовлетворим в сентябре», – добавил он.

ЦБ отозвал лицензию у «Киви банка» 21 февраля – доступ всех клиентов банка к своим средствам оказался заблокированным. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.

По подсчетам АСВ, размер страховой ответственности составит 4,3 млрд руб. Эти средства (максимум 1,4 млн руб.) смогут получить почти 300 физлиц, порядка 11 000 ИП и 9000 юридических лиц (из реестра малого бизнеса). О том, что АСВ на первоначальном этапе может направить порядка 21 млрд руб. на расчеты с кредиторами «Киви банка», сообщалось 8 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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