Греф: санкции США не повлияли на стратегию зарубежного присутствия Сбербанка

Также минфин США внес в санкционные списки офисы Промсвязьбанка (ПСБ) в Китае, Киргизии и Индии, офисы ВЭБа в Китае и Индии, офисы Сбербанка в Пекине и Индии, офисы ВТБ в Индии и Китае, а также офис «ВТБ капитал холдинга» в Гонконге. К этим ограничениям присоединилась 13 июня Великобритания.