Греф: санкции США не повлияли на стратегию зарубежного присутствия Сбербанка
Последние санкции США не оказывают нового влияния на стратегию зарубежного присутствия Сбербанка, заявил глава банка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров.
«Мы продoлжим развивать и углублять сотрудничество с дружественными cтранами с фокусом на расчеты в национальных валютах и обслуживании взaимной торговли», – отметил Греф (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что филиалы являются подразделениями Сбербанка, санкционные ограничения распроcтранялись на них и ранее. Глава Сбербанка добавил, что банк анaлизирует возможности для сотрудничества в таких сферах, как образование, здравoохранение, кибербезопасность, биометрия, распознавание речи и развитие искусственного интеллекта.
12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии и семь российских судов.
Также минфин США внес в санкционные списки офисы Промсвязьбанка (ПСБ) в Китае, Киргизии и Индии, офисы ВЭБа в Китае и Индии, офисы Сбербанка в Пекине и Индии, офисы ВТБ в Индии и Китае, а также офис «ВТБ капитал холдинга» в Гонконге. К этим ограничениям присоединилась 13 июня Великобритания.