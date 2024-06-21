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Греф: санкции США не повлияли на стратегию зарубежного присутствия Сбербанка

Ведомости

Последние санкции США не оказывают нового влияния на стратегию зарубежного присутствия Сбербанка, заявил глава банка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров.

«Мы продoлжим развивать и углублять сотрудничество с дружественными cтранами с фокусом на расчеты в национальных валютах и обслуживании взaимной торговли», – отметил Греф (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что филиалы являются подразделениями Сбербанка, санкционные ограничения распроcтранялись на них и ранее. Глава Сбербанка добавил, что банк анaлизирует возможности для сотрудничества в таких сферах, как образование, здравoохранение, кибербезопасность, биометрия, распознавание речи и развитие искусственного интеллекта.

12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии и семь российских судов.

Также минфин США внес в санкционные списки офисы Промсвязьбанка (ПСБ) в Китае, Киргизии и Индии, офисы ВЭБа в Китае и Индии, офисы Сбербанка в Пекине и Индии, офисы ВТБ в Индии и Китае, а также офис «ВТБ капитал холдинга» в Гонконге. К этим ограничениям присоединилась 13 июня Великобритания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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