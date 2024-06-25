В мае россияне оформили рекордный объем микрозаймов
По информации «Скоринг бюро», МФО заключили 6,34 млн договоров (на 13,8% больше, чем в апреле) и выдали клиентам 81,4 млрд руб. микрокредитами (на 9,9% больше). Год к году объем одобренных займов вырос на 41,8%.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает, что в мае россияне взяли 3,4 млн займов (на 4,6% больше, чем в апреле) на 44,6 млрд руб. (больше на 6,7%). Год к году объем выдач увеличился на 16,4%, при этом показатели МФО за март – май оказались наивысшими с начала 2023 г.
Издание приводит мнение директора по развитию бизнеса МФК «Мигкредит» Никиты Коточигова, который считает, что рост обусловлен тем, что МФО стараются нарастить объем клиентов перед ужесточением регулирования: с 1 июля для МФО меняются условия расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков – участники рынка должны будут запрашивать информацию о финансовой нагрузке клиента во всех квалифицированных бюро кредитных историй, а не только в одном.
24 мая «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) писали, что МФО в I квартале 2024 г. выставили на продажу рекордный за три года объем просроченных долгов – на 31,2 млрд руб. Это в два раза больше, чем за аналогичный период год назад, и в 2,6 раза – чем в 2022 г. Коллекторы купили из него только 57,6%, или 18 млрд руб. Руководитель управления взыскания задолженности МФК «Мигкредит» Федор Дзуцев считеат, что рост продажи долгов напрямую связан с общим ростом микрофинансового рынка в прошлом году.