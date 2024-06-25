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В мае россияне оформили рекордный объем микрозаймов

Ведомости

Российские микрофинансовые организации (МФО) в мае выдали рекордный за полтора года объем займов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные двух бюро кредитных историй.

По информации «Скоринг бюро», МФО заключили 6,34 млн договоров (на 13,8% больше, чем в апреле) и выдали клиентам 81,4 млрд руб. микрокредитами (на 9,9% больше). Год к году объем одобренных займов вырос на 41,8%.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает, что в мае россияне взяли 3,4 млн займов (на 4,6% больше, чем в апреле) на 44,6 млрд руб. (больше на 6,7%). Год к году объем выдач увеличился на 16,4%, при этом показатели МФО за март – май оказались наивысшими с начала 2023 г.

Издание приводит мнение директора по развитию бизнеса МФК «Мигкредит» Никиты Коточигова, который считает, что рост обусловлен тем, что МФО стараются нарастить объем клиентов перед ужесточением регулирования: с 1 июля для МФО меняются условия расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков – участники рынка должны будут запрашивать информацию о финансовой нагрузке клиента во всех квалифицированных бюро кредитных историй, а не только в одном.

24 мая «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) писали, что МФО в I квартале 2024 г. выставили на продажу рекордный за три года объем просроченных долгов – на 31,2 млрд руб. Это в два раза больше, чем за аналогичный период год назад, и в 2,6 раза – чем в 2022 г. Коллекторы купили из него только 57,6%, или 18 млрд руб. Руководитель управления взыскания задолженности МФК «Мигкредит» Федор Дзуцев считеат, что рост продажи долгов напрямую связан с общим ростом микрофинансового рынка в прошлом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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