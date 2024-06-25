В мае россияне оформили рекордный объем микрозаймов

24 мая «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) писали, что МФО в I квартале 2024 г. выставили на продажу рекордный за три года объем просроченных долгов – на 31,2 млрд руб. Это в два раза больше, чем за аналогичный период год назад, и в 2,6 раза – чем в 2022 г. Коллекторы купили из него только 57,6%, или 18 млрд руб. Руководитель управления взыскания задолженности МФК «Мигкредит» Федор Дзуцев считеат, что рост продажи долгов напрямую связан с общим ростом микрофинансового рынка в прошлом году.