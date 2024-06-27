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Доля выдачи льготных ипотечных программ выросла в мае до рекордных 75%

Ведомости

В мая доля выдач ипотеки по льготным программам достигла 75% от общего объема выдач, это рекордное значение. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С апреля доля займов с государственной поддержкой выросла на 6 п. п., год назад она составляла 50%. По данным ОКБ, за май банки выдали ипотечных кредитов на 536 млрд руб., из них 401 млрд руб. пришелся на госпрограммы. По сравнению с апрелем, объем выдач вырос на 19%. Количество оформленных жилищных кредитов увеличилось на 16%. Это связано с тем, что средний размер ссуды стал выше: в мае этот показатель вырос на 3% и достиг 4,43 млн руб.

Средний срок ипотеки в мае достиг 23 года и 5 месяцев, по льготным займам он составил 25 лет и 10 месяцев. По словам представителя ОКБ, это рекордное значение за всю историю наблюдений.

В июне «Ведомости» со ссылкой на данные Дом.РФ подсчитали, что перед сворачиванием массовой программы льготной ипотеки под 8% с 1 июля граждане активно пытаются оформить кредиты: с 1 по 20 июня банки получили 120 010 заявок, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период в мае, когда было подано 90 512 заявок. Для сравнения: год назад за две декады мая к банкам поступило 72 833 заявки, а за тот же период в июне – 79 686 заявок.

С 1 по 20 июня банки выдали 29 549 льготных кредитов на общую сумму около 126,8 млрд руб. За тот же срок в мае выданных кредитов было меньше на 55% по количеству и на 57% по объему – 19 018 ссуд на 80,65 млрд руб. Разница между количеством поданных заявок и выданных кредитов происходит из-за временного лага – в среднем до трех месяцев, которые даются заемщику на поиск нужного жилья и оформление документов купли-продажи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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