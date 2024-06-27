Доля выдачи льготных ипотечных программ выросла в мае до рекордных 75%

В июне «Ведомости» со ссылкой на данные Дом.РФ подсчитали, что перед сворачиванием массовой программы льготной ипотеки под 8% с 1 июля граждане активно пытаются оформить кредиты: с 1 по 20 июня банки получили 120 010 заявок, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период в мае, когда было подано 90 512 заявок. Для сравнения: год назад за две декады мая к банкам поступило 72 833 заявки, а за тот же период в июне – 79 686 заявок.