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ЕС разрешил разморозить часть переводов из России

Ведомости

Евросоюз разработал механизм разблокировки денежных переводов из России, замороженных по причине участия в цепочке переводов подсанкционных банков. Об этом пишет РБК со ссылкой на измененный регламент Совета ЕС № 269/2014.

Согласно изменениям, разблокировать зависший перевод в Европу государства ЕС могут «на условиях, которые сочтут целесообразными», если операция была заморожена из-за наличия в цепочке посредников банка под санкциями. Необходимо, чтобы для этого соблюдались два критерия: отправитель и получатель средств не находятся под санкциями ЕС, перевод осуществлен с использованием счетов в несанкционных банках, а подсанкционный банк являлся только посредником.

Государства ЕС также могут разблокировать переводы, проводимые со счета санкционного банка между двумя несанкционными физлицами или юрлицами. Бенефициарами перевода должны являться граждане стран ЕС, Европейской экономической зоны (EEA) или Швейцарии, а также физлица, имеющие временный или постоянный вид на жительство в этих странах.

Транзакции при этом не должны нарушать общий регламент Совета ЕС, на основании которого произошла блокировка.

После начала спецоперации ЕС отключил от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT ряд крупнейших банков России. С 1 октября 2023 г. ЦБ обязал банки использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны.

Регулятор тогда сообщил, что информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

24 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Под санкции ЕС попала и СПФС. Согласно правилу, европейским организациям, работающим за пределами России, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам, операторам ЕС отныне будет запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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