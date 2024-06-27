ЕС разрешил разморозить часть переводов из России

Согласно изменениям, разблокировать зависший перевод в Европу государства ЕС могут «на условиях, которые сочтут целесообразными», если операция была заморожена из-за наличия в цепочке посредников банка под санкциями. Необходимо, чтобы для этого соблюдались два критерия: отправитель и получатель средств не находятся под санкциями ЕС, перевод осуществлен с использованием счетов в несанкционных банках, а подсанкционный банк являлся только посредником.