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Росбанк приостановил выдачу новых потребкредитов и кредитных карт

Ведомости

Росбанк из-за готовящейся сделки с Т-банком (ранее «Тинькофф») прекратил оформление потребительских кредитов и выдачу кредитных карт. В организации это объяснили проведением оптимизации продуктовой линейки, пишет РБК.

«В части кредитных карт и кредитов наличными, чтобы обеспечить потребности наших клиентов, мы запустили оформление этих продуктов у нашего партнера Т-банка с учетом планируемой интеграции. В настоящее время команды Росбанка и Т-банка совместно формируют для клиентов оптимальные продуктовые предложения», – сказал представитель Росбанка.

Обе кредитно-финансовые организации входят в группу «Интеррос» Владимира Потанина. Идею интеграции с Росбанком выдвинула группа «Тинькофф» в середине марта. Для покупки Росбанка акционеры «ТКС холдинга» утвердили проведение дополнительного размещения 130 млн акций по 3423,62 руб. по закрытой подписке. После объединения группа ТКС, по ее оценкам, станет большой универсальной банковской группой: займет пятое место по средствам населения (2,1 трлн руб.), четвертое – по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн руб.) и войдет в пятерку по капиталу группы (500 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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