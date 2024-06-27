Росбанк приостановил выдачу новых потребкредитов и кредитных карт
«В части кредитных карт и кредитов наличными, чтобы обеспечить потребности наших клиентов, мы запустили оформление этих продуктов у нашего партнера Т-банка с учетом планируемой интеграции. В настоящее время команды Росбанка и Т-банка совместно формируют для клиентов оптимальные продуктовые предложения», – сказал представитель Росбанка.
Обе кредитно-финансовые организации входят в группу «Интеррос» Владимира Потанина. Идею интеграции с Росбанком выдвинула группа «Тинькофф» в середине марта. Для покупки Росбанка акционеры «ТКС холдинга» утвердили проведение дополнительного размещения 130 млн акций по 3423,62 руб. по закрытой подписке. После объединения группа ТКС, по ее оценкам, станет большой универсальной банковской группой: займет пятое место по средствам населения (2,1 трлн руб.), четвертое – по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн руб.) и войдет в пятерку по капиталу группы (500 млрд руб.).