Число выданных кредитных карт в России в мае снизилось на 9%
Количество выданных в мае кредитных карт сократились на 9% по отношению к апрелю, пишет ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
«Объемы лимитов выданных в мае кредитных карт сократились за месяц на 8%, количество – на 9%», – говорится в материале.
В прошлом месяце банки выдали 2,17 млн кредитных карт с общим лимитом 264,9 млрд руб. В апреле – 2,39 млн карт с общим лимитом 287,09 млрд руб.
Объемы лимитов новых кредиток в годовом отношении сократились на 2%, количество выдач сократилось на 5%. В мае прошлого года было выдано 2,29 млн кредитных карт на 269,37 млрд руб. Средний лимит по карте за год вырос на 4% до 118 000 руб.
Среди лидеров по объемам лимитов кредитных карт в мае – Москва (166 490 карт с лимитом 40,63 млрд руб.), Московская область (130 480 карт на 17,84 млрд руб.), Санкт-Петербург (86 520 карт на 11,68 млрд руб.), Краснодарский край (84 020 карт на 10,40 млрд руб.), Свердловская область (68 370 карт на 7,36 млрд руб.).
«Ведомости» со ссылкой на анализ ЦБ данных бюро кредитных историй писали, что число владельцев кредитных карт в России выросло во втором полугодии 2023 г. на 19% (4,4 млн человек) по сравнению с первой половиной года и составило 27,6 млн на конец года. Это произошло несмотря на введение Банком России ограничений на выдачу необеспеченных ссуд.
Общее число граждан, пользующихся кредитными продуктами, на январь 2024 г. составляло 49,9 млн человек, увеличившись за второе полугодие на 2,8 млн (рост на 6% за полгода), следует из данных ЦБ. Их общая задолженность по кредитам за это время выросла на 4,6 трлн руб. (рост на 15% за полгода) до 34,7 трлн руб.