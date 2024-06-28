Чистая прибыль ВТБ по МСФО за пять месяцев составила 233,4 млрд рублей

Чистые операционные доходы до резервов составили 90,3 млрд руб. за май (на 10,4% больше год к году) и 427,3 млрд руб. за пять месяцев (на 14,5% меньше того же периода в прошлом году). На создание резервов банк потратил 16,8 млрд руб. в мае и 52,4 млрд руб. с начала года.