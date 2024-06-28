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Чистая прибыль ВТБ по МСФО за пять месяцев составила 233,4 млрд рублей

Ведомости

С января по май 2024 г. чистая прибыль ВТБ составила 233,4 млрд руб., сократившись на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении банка о финансовых результатах по МСФО.

В мае прибыль банка составила 30 млрд руб., что на 7,7% ниже того же периода в 2023 г. Возврат на капитал (RoE) группы по итогам мая и пяти месяцев 2024 г. равен 14,9% и 24,7% соответственно.

По словам первого заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, результаты мая и пяти месяцев находятся в границах ожиданий ВТБ и подтверждают прогнозы по рекордной прибыли в текущем году.

В мае кредитный портфель вырос на 1,7% (на 8,6% с начала года). Его совокупный объем по состоянию на 31 мая составил 22,8 трлн руб. Кредитование юридических лиц за пять месяцев увеличилось на 9,7% до 15,4 трлн руб., а физлиц – на 6,4% до 7,4 трлн руб.

По состоянию на конец мая совокупные средства клиентов ВТБ выросли до 23,6 трлн руб. (на 5,5% с начала года). Средства клиентов – юрлиц увеличились до 13,2 трлн руб. (на 3,5% c начала года). Объем средств клиентов – физлиц вырос за пять месяцев на 8,2% и на конец мая составлял 10,4 трлн руб.

Чистые операционные доходы до резервов составили 90,3 млрд руб. за май (на 10,4% больше год к году) и 427,3 млрд руб. за пять месяцев (на 14,5% меньше того же периода в прошлом году). На создание резервов банк потратил 16,8 млрд руб. в мае и 52,4 млрд руб. с начала года.

Стоимость риска в мае составила 1% (в аналогичном периоде 2023 г. показатель равнялся 0,7%). За пять месяцев стоимость риска составила 0,6%, cократившись год к году на 30 б. п.

29 мая сообщалось, что за первые четыре месяца 2024 г. чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 203,4 млрд руб., сократившись на 2,4% год к году. В апреле банк заработал 81 млрд руб., а возврат на капитал группы по итогам апреля и четырех месяцев составил 42,5% и 27,4% соответственно. В апреле кредитный портфель вырос на 1,3% (на 6,8% с начала года).

10 июня стало известно, что ВТБ не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. по обыкновенным и привилегированным акциям первого и второго типа. Собрание акционеров также решило консолидировать обыкновенные акции банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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