FATF исключила Турцию из «серого списка»
Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) исключила Турцию и Ямайку из «серого списка». Решение было принято на пленарном заседании в Сингапуре, сообщает пресс-служба FATF.
«Они [Турция и Ямайка] завершили выполнение своих планов действий по устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки и больше не будут подпадать под усиленный процесс мониторинга FATF», – говорится в сообщении.
По данным Bloomberg, исключение из «серого списка» может помочь Турции привлечь в экономику $1,1 трлн.
В этот же день глава турецкого минфина Мехмет Шимшек написал в соцсети X: «Мы сделали это». По данным Dunya, высказывание было сделано перед заявлением министерства об исключении страны из «серого списка» FATF.
Турция оказалась в «сером списке» FATF в октябре 2021 г. из-за нарушений надзора в банковском деле, торговле золотом и драгоценными камнями, а также недвижимости. Ямайка была в списке с 2020 г.
21 июня сообщалось, что FATF может включить в «серый список» Княжество Монако из-за игнорирования проблемы с отмыванием денег.
FATF была основана в 1989 г. по инициативе «Группы семи». Организация базируется в Париже, в нее входит порядка 40 членов, включая США и Китай, а также Европейскую комиссию (ЕК) и Совет сотрудничества арабских государств Залива. Цель организации – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также препятствование инвестированию в страны, не соблюдающие требования закона. В феврале 2023 г. FATF приостановила членство России в организации.