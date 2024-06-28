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FATF исключила Турцию из «серого списка»

Ведомости

Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) исключила Турцию и Ямайку из «серого списка». Решение было принято на пленарном заседании в Сингапуре, сообщает пресс-служба FATF.

«Они [Турция и Ямайка] завершили выполнение своих планов действий по устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки и больше не будут подпадать под усиленный процесс мониторинга FATF», – говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, исключение из «серого списка» может помочь Турции привлечь в экономику $1,1 трлн.

В этот же день глава турецкого минфина Мехмет Шимшек написал в соцсети X: «Мы сделали это». По данным Dunya, высказывание было сделано перед заявлением министерства об исключении страны из «серого списка» FATF.

Турция оказалась в «сером списке» FATF в октябре 2021 г. из-за нарушений надзора в банковском деле, торговле золотом и драгоценными камнями, а также недвижимости. Ямайка была в списке с 2020 г.

21 июня сообщалось, что FATF может включить в «серый список» Княжество Монако из-за игнорирования проблемы с отмыванием денег.

FATF была основана в 1989 г. по инициативе «Группы семи». Организация базируется в Париже, в нее входит порядка 40 членов, включая США и Китай, а также Европейскую комиссию (ЕК) и Совет сотрудничества арабских государств Залива. Цель организации – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также препятствование инвестированию в страны, не соблюдающие требования закона. В феврале 2023 г. FATF приостановила членство России в организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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