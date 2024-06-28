FATF исключила Турцию из «серого списка»

FATF была основана в 1989 г. по инициативе «Группы семи». Организация базируется в Париже, в нее входит порядка 40 членов, включая США и Китай, а также Европейскую комиссию (ЕК) и Совет сотрудничества арабских государств Залива. Цель организации – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также препятствование инвестированию в страны, не соблюдающие требования закона. В феврале 2023 г. FATF приостановила членство России в организации.