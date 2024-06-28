Казахстан легализовал криптовалюту Дурова

В июне заместитель министра финансов Иван Чебесков на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что российское законодательство об экспорте криптовалют может быть установлено по аналогии с законодательством о поставках газа. По его словам, соответствующий текст законопроекта уже написан. Чебесков уточнил, что инициативе пока не дан ход, потому что «сейчас есть хороший шанс принять те законопроекты, которые внесли депутаты» Госдумы. Речь, в частности, о проекте по регулированию добычи криптовалют.