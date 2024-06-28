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Казахстан легализовал криптовалюту Дурова

Ведомости

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане одобрил основанную российским бизнесменом и программистом Павлом Дуровым криптовалюту Toncoin для торговли на лицензированных платформах. Об этом сообщается на сайте МФЦА.

«Toncoin соответствует нормативным стандартам, установленным AFSA [комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг]. Теперь инвесторы могут торговать Toncoin на лицензированных AFSA платформах», – говорится в сообщении.

Ожидается, что включение Toncoin в регулируемую среду МФЦА привлечет новую волну институциональных и розничных инвесторов, ищущих безопасные и прозрачные варианты торговли в стране.

В июне заместитель министра финансов Иван Чебесков на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что российское законодательство об экспорте криптовалют может быть установлено по аналогии с законодательством о поставках газа. По его словам,  соответствующий текст законопроекта уже написан. Чебесков уточнил, что инициативе пока не дан ход, потому что «сейчас есть хороший шанс принять те законопроекты, которые внесли депутаты» Госдумы. Речь, в частности, о проекте по регулированию добычи криптовалют.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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