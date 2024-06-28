Казахстан легализовал криптовалюту Дурова
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане одобрил основанную российским бизнесменом и программистом Павлом Дуровым криптовалюту Toncoin для торговли на лицензированных платформах. Об этом сообщается на сайте МФЦА.
«Toncoin соответствует нормативным стандартам, установленным AFSA [комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг]. Теперь инвесторы могут торговать Toncoin на лицензированных AFSA платформах», – говорится в сообщении.
Ожидается, что включение Toncoin в регулируемую среду МФЦА привлечет новую волну институциональных и розничных инвесторов, ищущих безопасные и прозрачные варианты торговли в стране.
В июне заместитель министра финансов Иван Чебесков на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что российское законодательство об экспорте криптовалют может быть установлено по аналогии с законодательством о поставках газа. По его словам, соответствующий текст законопроекта уже написан. Чебесков уточнил, что инициативе пока не дан ход, потому что «сейчас есть хороший шанс принять те законопроекты, которые внесли депутаты» Госдумы. Речь, в частности, о проекте по регулированию добычи криптовалют.