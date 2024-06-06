Минфин подготовил проект об экспорте криптовалют по аналогии с экспортом газа

«Что касается экспорта [криптовалют] – это тоже вариант, который мы продумывали, прорабатывали. Даже соответствующий текст законопроекта написали. Это, по сути, использование экспорта цифровой валюты, которая майнится у нас. То есть, по аналогии с экспортом газа – мы производим газ, потом его экспортируем», – сказал он.