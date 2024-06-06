Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Минфин подготовил проект об экспорте криптовалют по аналогии с экспортом газа

Ведомости

Законодательство об экспорте криптовалют может быть установлено по аналогии с законодательством об экспорте газа, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на сессии «Промышленный майнинг – стратегическое направление для международного сотрудничества» на ПМЭФе.

«Что касается экспорта [криптовалют] – это тоже вариант, который мы продумывали, прорабатывали. Даже соответствующий текст законопроекта написали. Это, по сути, использование экспорта цифровой валюты, которая майнится у нас. То есть, по аналогии с экспортом газа – мы производим газ, потом его экспортируем», – сказал он.

Чебесков при этом уточнил, что эту инициативу пока «не двигают дальше», поскольку «сейчас есть хороший шанс принять те законопроекты, которые внесли депутаты [Госдумы]».  

«Наверное, нужно двигаться по этапам. Мы с Центральным банком договорились, что давайте сначала тогда майнинг, ЭПР [экспериментальный правовой режим], а потом уже по результатам эксперимента мы сможем сделать выводы, как нам регулировать собственную инфраструктуру оборота», – сказал замминистра финансов.

4 июня заместитель директора департамента финансовой политики ведомства Осман Кабалоев заявил, что Минфин поддерживает инициативу об официальном признании майнинга и присвоении ему кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Кабалоев тогда уточнил, что до присвоения майнингу кода ОКВЭД необходимо принять закон о регулировании добычи криптовалют, после чего будут определены итоговые параметры по классификатору.

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в конце мая заявила, что ЦБ не видит, чтобы сейчас вложения россиян в криптоактивы носили массовый характер, хотя интерес к ним растет. 

В своем обзоре регулятор отмечал, что видит в криптовалютах существенные риски для граждан. Среди них – высокая волатильность и возможные санкции со стороны недружественных стран. «Нельзя исключать потерю доступа к средствам в случае их блокировки со стороны эмитентов стейблкойнов», – говорилось в исследовании.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных