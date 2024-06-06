Минфин подготовил проект об экспорте криптовалют по аналогии с экспортом газа
Законодательство об экспорте криптовалют может быть установлено по аналогии с законодательством об экспорте газа, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на сессии «Промышленный майнинг – стратегическое направление для международного сотрудничества» на ПМЭФе.
«Что касается экспорта [криптовалют] – это тоже вариант, который мы продумывали, прорабатывали. Даже соответствующий текст законопроекта написали. Это, по сути, использование экспорта цифровой валюты, которая майнится у нас. То есть, по аналогии с экспортом газа – мы производим газ, потом его экспортируем», – сказал он.
Чебесков при этом уточнил, что эту инициативу пока «не двигают дальше», поскольку «сейчас есть хороший шанс принять те законопроекты, которые внесли депутаты [Госдумы]».
«Наверное, нужно двигаться по этапам. Мы с Центральным банком договорились, что давайте сначала тогда майнинг, ЭПР [экспериментальный правовой режим], а потом уже по результатам эксперимента мы сможем сделать выводы, как нам регулировать собственную инфраструктуру оборота», – сказал замминистра финансов.
4 июня заместитель директора департамента финансовой политики ведомства Осман Кабалоев заявил, что Минфин поддерживает инициативу об официальном признании майнинга и присвоении ему кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Кабалоев тогда уточнил, что до присвоения майнингу кода ОКВЭД необходимо принять закон о регулировании добычи криптовалют, после чего будут определены итоговые параметры по классификатору.
Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в конце мая заявила, что ЦБ не видит, чтобы сейчас вложения россиян в криптоактивы носили массовый характер, хотя интерес к ним растет.
В своем обзоре регулятор отмечал, что видит в криптовалютах существенные риски для граждан. Среди них – высокая волатильность и возможные санкции со стороны недружественных стран. «Нельзя исключать потерю доступа к средствам в случае их блокировки со стороны эмитентов стейблкойнов», – говорилось в исследовании.