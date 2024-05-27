ЦБ не считает массовыми вложения россиян в криптовалюты

При этом ЦБ все равно видит в криптовалютах существенные риски для граждан. Один из них – высокая волатильность, пишет регулятор в обзоре: вместе с ростом цены биткойна увеличивался и уровень ее волатильности – с 23,4% в конце III квартала 2023 г. до 80% в конце I квартала 2024 г. Также ЦБ указывает на риски, связанные с возможными санкциями со стороны недружественных стран. «Нельзя исключать потерю доступа к средствам в случае их блокировки со стороны эмитентов стейблкойнов», – отмечает регулятор.