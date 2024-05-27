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ЦБ не считает массовыми вложения россиян в криптовалюты

По оценке экспертов, объем крипты у россиян может составлять $40–100 млрд
Наталья Заруцкая
Freepik

Банк России не видит, чтобы сейчас вложения россиян в криптоактивы носили массовый характер, хотя интерес к ним растет, заявила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова 24 мая на пресс-конференции. В новом обзоре финансовой стабильности, который вышел в тот же день, ЦБ даже не выделял вложения граждан в иностранные активы, к которым относит и криптовалюты, в отдельный риск для банковской системы. Как пояснила Данилова, россияне в большей степени интересуются рублевыми депозитами, облигациями и акциями на отечественном рынке.

При этом ЦБ все равно видит в криптовалютах существенные риски для граждан. Один из них – высокая волатильность, пишет регулятор в обзоре: вместе с ростом цены биткойна увеличивался и уровень ее волатильности – с 23,4% в конце III квартала 2023 г. до 80% в конце I квартала 2024 г. Также ЦБ указывает на риски, связанные с возможными санкциями со стороны недружественных стран. «Нельзя исключать потерю доступа к средствам в случае их блокировки со стороны эмитентов стейблкойнов», – отмечает регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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