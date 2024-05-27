ЦБ не считает массовыми вложения россиян в криптовалюты

ЦБ не считает массовыми вложения россиян в криптовалютыПо оценке экспертов, объем крипты у россиян может составлять $40–100 млрд
Банк России не видит, чтобы сейчас вложения россиян в криптоактивы носили массовый характер, хотя интерес к ним растет, заявила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова 24 мая на пресс-конференции. В новом обзоре финансовой стабильности, который вышел в тот же день, ЦБ даже не выделял вложения граждан в иностранные активы, к которым относит и криптовалюты, в отдельный риск для банковской системы. Как пояснила Данилова, россияне в большей степени интересуются рублевыми депозитами, облигациями и акциями на отечественном рынке.
При этом ЦБ все равно видит в криптовалютах существенные риски для граждан. Один из них – высокая волатильность, пишет регулятор в обзоре: вместе с ростом цены биткойна увеличивался и уровень ее волатильности – с 23,4% в конце III квартала 2023 г. до 80% в конце I квартала 2024 г. Также ЦБ указывает на риски, связанные с возможными санкциями со стороны недружественных стран. «Нельзя исключать потерю доступа к средствам в случае их блокировки со стороны эмитентов стейблкойнов», – отмечает регулятор.