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Минфин поддерживает идею официального признания майнинга

Ведомости

Министерство финансов России поддерживает инициативу об официальном признании майнинга и присвоении ему кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом «Известиям» сообщил заместитель директора департамента финансовой политики ведомства Осман Кабалоев.

До присвоения майнингу кода ОКВЭД необходимо принять закон о регулировании добычи криптовалют, после чего будут определены итоговые параметры по классификатору, уточнил Кабалоев. По его словам, это может быть как уже существующий код экономической деятельности, так и отдельный код для майнинга. В Минэкономразвития прорабатывается этот вопрос, добавил чиновник.

В законодательстве пока отсутствует понятие «майнинг», предстоит ввести его и законодательно определить правила выпуска, учета и обращения криптовалют, статус компаний, их права и обязанности, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Кроме того, необходимо будет установить гарантии защиты прав инвесторов. В рамках установления ОКВЭД для майнинга добычу криптовалют можно отнести к промышленной деятельности, добавили в ведомстве.

Осенью 2022 г. в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга. Документ предполагал, что устанавливать требования к осуществлению гражданами и юрлицами майнинга, а также майнинг-пула будет правительство РФ по согласованию с Банком России. Законопроект был негативно встречен криптосообществом. Как говорилось в письме Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, уже сформировавшаяся отрасль не нуждается в излишнем регулировании и участии Банка России. В апреле в Госдуму повторно внесли законопроект о регулировании майнинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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