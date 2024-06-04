Минфин поддерживает идею официального признания майнинга
Министерство финансов России поддерживает инициативу об официальном признании майнинга и присвоении ему кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом «Известиям» сообщил заместитель директора департамента финансовой политики ведомства Осман Кабалоев.
До присвоения майнингу кода ОКВЭД необходимо принять закон о регулировании добычи криптовалют, после чего будут определены итоговые параметры по классификатору, уточнил Кабалоев. По его словам, это может быть как уже существующий код экономической деятельности, так и отдельный код для майнинга. В Минэкономразвития прорабатывается этот вопрос, добавил чиновник.
В законодательстве пока отсутствует понятие «майнинг», предстоит ввести его и законодательно определить правила выпуска, учета и обращения криптовалют, статус компаний, их права и обязанности, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Кроме того, необходимо будет установить гарантии защиты прав инвесторов. В рамках установления ОКВЭД для майнинга добычу криптовалют можно отнести к промышленной деятельности, добавили в ведомстве.
Осенью 2022 г. в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга. Документ предполагал, что устанавливать требования к осуществлению гражданами и юрлицами майнинга, а также майнинг-пула будет правительство РФ по согласованию с Банком России. Законопроект был негативно встречен криптосообществом. Как говорилось в письме Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, уже сформировавшаяся отрасль не нуждается в излишнем регулировании и участии Банка России. В апреле в Госдуму повторно внесли законопроект о регулировании майнинга.