Минфин поддерживает идею официального признания майнинга

Осенью 2022 г. в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга. Документ предполагал, что устанавливать требования к осуществлению гражданами и юрлицами майнинга, а также майнинг-пула будет правительство РФ по согласованию с Банком России. Законопроект был негативно встречен криптосообществом. Как говорилось в письме Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, уже сформировавшаяся отрасль не нуждается в излишнем регулировании и участии Банка России. В апреле в Госдуму повторно внесли законопроект о регулировании майнинга.