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Посол РФ призвал Индонезию быть решительнее в вопросе обслуживания карт «Мир»

Ведомости

Россия давно предлагала Индонезии начать обслуживать российские карты «Мир» в стране, но банковские структуры республики пока «побаиваются» работать с Москвой. Стране стоит быть решительнее в этом вопросе, заявил «РИА Новости» российский посол в Индонезии Сергей Толченов.

Алгоритм действий для использования карт «Мир» был разъяснен, отметил посол.

«Следует предполагать, что банковские структуры Индонезии пока побаиваются работать с нами. Они смотрят, как на это отреагируют на Западе. Но им стоит быть решительнее, если они все-таки заинтересованы в том, чтобы количество российских туристов в Индонезии возросло», – сказал Толченов.

По его словам, в Москве ждут, когда индонезийская страна «созреет для решения этой проблемы», РФ со своей стороны готова сделать все необходимое.

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно говорил «РИА Новости» о планах включить карты российский платежной системы «Мир» в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали.

В 2023 г. российские карты начали принимать в Венесуэле (через крупнейший местный банк-эквайер Banco de Venezuela) и на Кубе. В середине марта казахстанский Bereke Bank сообщил о прекращении взаимодействия с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). В ночь на 30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), также прекратили обслуживание карт «Мир».

ТАСС в июне писал, что на данный момент за рубежом карту «Мир» принимают 12 стран. Еще четыре государства планируют ее внедрить, среди них – Египет, Иран, Маврикий и Мьянма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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