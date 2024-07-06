Посол РФ призвал Индонезию быть решительнее в вопросе обслуживания карт «Мир»

«Следует предполагать, что банковские структуры Индонезии пока побаиваются работать с нами. Они смотрят, как на это отреагируют на Западе. Но им стоит быть решительнее, если они все-таки заинтересованы в том, чтобы количество российских туристов в Индонезии возросло», – сказал Толченов.