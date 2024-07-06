Посол РФ призвал Индонезию быть решительнее в вопросе обслуживания карт «Мир»
Россия давно предлагала Индонезии начать обслуживать российские карты «Мир» в стране, но банковские структуры республики пока «побаиваются» работать с Москвой. Стране стоит быть решительнее в этом вопросе, заявил «РИА Новости» российский посол в Индонезии Сергей Толченов.
Алгоритм действий для использования карт «Мир» был разъяснен, отметил посол.
«Следует предполагать, что банковские структуры Индонезии пока побаиваются работать с нами. Они смотрят, как на это отреагируют на Западе. Но им стоит быть решительнее, если они все-таки заинтересованы в том, чтобы количество российских туристов в Индонезии возросло», – сказал Толченов.
По его словам, в Москве ждут, когда индонезийская страна «созреет для решения этой проблемы», РФ со своей стороны готова сделать все необходимое.
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно говорил «РИА Новости» о планах включить карты российский платежной системы «Мир» в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали.
В 2023 г. российские карты начали принимать в Венесуэле (через крупнейший местный банк-эквайер Banco de Venezuela) и на Кубе. В середине марта казахстанский Bereke Bank сообщил о прекращении взаимодействия с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). В ночь на 30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), также прекратили обслуживание карт «Мир».
ТАСС в июне писал, что на данный момент за рубежом карту «Мир» принимают 12 стран. Еще четыре государства планируют ее внедрить, среди них – Египет, Иран, Маврикий и Мьянма.