Банки продали до 70 млрд рублей просроченных долгов в первом полугодии
Банки продали 69,7 млрд руб. просроченных долгов в первом полугодии 2024 г., что на 44% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex.
По данным издания, коллекторы активно покупали долги, несмотря на увеличившиеся цены.
При этом в I квартале на онлайн-площадках были реализованы банковские долги лишь на 24,95 млрд руб., что на 14% меньше год к году.
В I квартале 2024 г. микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу рекордный за три года объем просроченных долгов – на 31,2 млрд руб. При этом коллекторы купили из него только 57,6%, или 18 млрд руб. В последний раз доля закрытых сделок была на сравнимо низком уровне в IV квартале 2022 г., но тогда МФО выставили на продажу просрочки всего на 20 млрд руб., а коллекторы купили из них 11,5 млрд руб. (57,5%).