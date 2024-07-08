Банки продали до 70 млрд рублей просроченных долгов в первом полугодии

В I квартале 2024 г. микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу рекордный за три года объем просроченных долгов – на 31,2 млрд руб. При этом коллекторы купили из него только 57,6%, или 18 млрд руб. В последний раз доля закрытых сделок была на сравнимо низком уровне в IV квартале 2022 г., но тогда МФО выставили на продажу просрочки всего на 20 млрд руб., а коллекторы купили из них 11,5 млрд руб. (57,5%).