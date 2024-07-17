РСХБ с 19 июля приостановит расчеты по картам UnionPay за границей

В июле 2023 г. после введения санкций США «Тинькофф» сообщил о прекращении работы карт UnionPay за границей. В банке посоветовали клиентам снять наличные. При этом карты продолжили работать на территории России. В августе того же года «Почта банк» сообщил о временных ограничениях операций по картам UnionPay за границей. В кредитной организации объяснили это переходом на новую платформу расчетов. Клиентам также рекомендовали снять наличные.