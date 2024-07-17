РСХБ с 19 июля приостановит расчеты по картам UnionPay за границей
С 19 июля владельцы карт UnionPay Россельхозбанка не смогут совершать расчеты по ним за границей. Об этом сообщил Telegram-канал банка.
«С 19 июля расчеты по картам платежной системы UnionPay, выпущенным РСХБ, за рубежом будут приостановлены. Если вы за пределами России, рекомендуем до указанной даты снять наличные с карт UnionPay», – говорится в сообщении.
Помимо РСХБ, карты UnionPay в России также выпускают Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Примсоцбанк и «Кредит Урал банк». РСХБ находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и Канады. Банк также отключен от системы SWIFT.
В июле 2023 г. после введения санкций США «Тинькофф» сообщил о прекращении работы карт UnionPay за границей. В банке посоветовали клиентам снять наличные. При этом карты продолжили работать на территории России. В августе того же года «Почта банк» сообщил о временных ограничениях операций по картам UnionPay за границей. В кредитной организации объяснили это переходом на новую платформу расчетов. Клиентам также рекомендовали снять наличные.