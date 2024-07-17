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РСХБ с 19 июля приостановит расчеты по картам UnionPay за границей

Ведомости

С 19 июля владельцы карт UnionPay Россельхозбанка не смогут совершать расчеты по ним за границей. Об этом сообщил Telegram-канал банка.

«С 19 июля расчеты по картам платежной системы UnionPay, выпущенным РСХБ, за рубежом будут приостановлены. Если вы за пределами России, рекомендуем до указанной даты снять наличные с карт UnionPay», – говорится в сообщении.

На территории России карты работают без ограничений, добавили в РСХБ.

Помимо РСХБ, карты UnionPay в России также выпускают Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Примсоцбанк и «Кредит Урал банк». РСХБ находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и Канады. Банк также отключен от системы SWIFT.

В июле 2023 г. после введения санкций США «Тинькофф» сообщил о прекращении работы карт UnionPay за границей. В банке посоветовали клиентам снять наличные. При этом карты продолжили работать на территории России. В августе того же года «Почта банк» сообщил о временных ограничениях операций по картам UnionPay за границей. В кредитной организации объяснили это переходом на новую платформу расчетов. Клиентам также рекомендовали снять наличные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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