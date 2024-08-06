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Стоимость биткойна выросла более чем на 10%

Ведомости

Стоимость биткойна в ходе торгов выросла более чем на 10%, достигнув $55 358 по состоянию на 15:24 мск. Это следует из данных площадки Binance.

В 15:28 мск биткойн находился на уровне $55 406, ускорив рост. По состоянию на 15:33 мск стоимость немного опустилась, достигнув $55 335.

5 августа курс биткойна снизился до многомесячных минимумов в связи с ажиотажем на финансовых рынках из-за опасений возможной рецессии в США. Он упал до $51 560 – на 13% по сравнению с закрытием 4 августа. Это стало самым большим падением за день с ноября 2022 г. и самым низким значением с февраля.

5 августа американские фондовые рынки открылись падением. Тогда же произошло сильнейшее падение индекса Токийской фондовой биржи Nikkei с 1987 г. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 8%. Основной индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX падал на 8,35%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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