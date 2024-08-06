Стоимость биткойна выросла более чем на 10%

5 августа курс биткойна снизился до многомесячных минимумов в связи с ажиотажем на финансовых рынках из-за опасений возможной рецессии в США. Он упал до $51 560 – на 13% по сравнению с закрытием 4 августа. Это стало самым большим падением за день с ноября 2022 г. и самым низким значением с февраля.