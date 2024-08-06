Стоимость биткойна выросла более чем на 10%
Стоимость биткойна в ходе торгов выросла более чем на 10%, достигнув $55 358 по состоянию на 15:24 мск. Это следует из данных площадки Binance.
В 15:28 мск биткойн находился на уровне $55 406, ускорив рост. По состоянию на 15:33 мск стоимость немного опустилась, достигнув $55 335.
5 августа курс биткойна снизился до многомесячных минимумов в связи с ажиотажем на финансовых рынках из-за опасений возможной рецессии в США. Он упал до $51 560 – на 13% по сравнению с закрытием 4 августа. Это стало самым большим падением за день с ноября 2022 г. и самым низким значением с февраля.
5 августа американские фондовые рынки открылись падением. Тогда же произошло сильнейшее падение индекса Токийской фондовой биржи Nikkei с 1987 г. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 8%. Основной индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX падал на 8,35%.