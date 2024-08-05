Американские фондовые рынки открылись падением

Падение американских фондовых рынков происходит на фоне общего ухода инвесторов от риска, полагают аналитики. 2 августа NBC News сообщал, что уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3%, а темпы роста занятости замедлились, что стало дополнительным признаком более широкого спада в экономике страны.