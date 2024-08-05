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Американские фондовые рынки открылись падением

Ведомости

Американские фондовые рынки открылись падением. Индекс Dow Jones снижается на 2,8%, NASDAQ – на 5,8%, следует из данных биржевых торгов. В целом американские фондовые индексы теряют от 2,8 до 6,3%.

5 августа также стало известно о сильнейшем с 1987 г. падении индекса Токийской фондовой биржи Nikkei. На других азиатских торговых площадках также наблюдалось падение. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 8%. Основной индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX падал на 8,35%.

Падение американских фондовых рынков происходит на фоне общего ухода инвесторов от риска, полагают аналитики. 2 августа NBC News сообщал, что уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3%, а темпы роста занятости замедлились, что стало дополнительным признаком более широкого спада в экономике страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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