Американские фондовые рынки открылись падением
Американские фондовые рынки открылись падением. Индекс Dow Jones снижается на 2,8%, NASDAQ – на 5,8%, следует из данных биржевых торгов. В целом американские фондовые индексы теряют от 2,8 до 6,3%.
5 августа также стало известно о сильнейшем с 1987 г. падении индекса Токийской фондовой биржи Nikkei. На других азиатских торговых площадках также наблюдалось падение. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 8%. Основной индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX падал на 8,35%.
Падение американских фондовых рынков происходит на фоне общего ухода инвесторов от риска, полагают аналитики. 2 августа NBC News сообщал, что уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3%, а темпы роста занятости замедлились, что стало дополнительным признаком более широкого спада в экономике страны.