Суммы переводов между своими счетами выросли на 26-70% во II квартале

Отмечается, что Банк России связывает результат с началом действия нового закона, отменившего комиссии за такие переводы на сумму до 30 млн руб. Теперь заемщики с крупными платежами, имеющие кредит не в зарплатном банке, не снимают наличные, а делают переводы, чтобы сэкономить на комиссии. Есть мнение, что нововведение совпало и с «битвой ставок» кредитных организаций за деньги населения, которая активизировалась в июне. Именно тогда рынок ожидал, что ЦБ повысит ключевую ставку, поэтому банки начали обещать повышенную доходность по вкладам.