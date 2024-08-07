Суммы переводов между своими счетами выросли на 26-70% во II квартале
Во II квартале 2024 г. средняя сумма перевода между своими счетами в разных банках выросла на 26-70%, сообщают «Известия».
Отмечается, что Банк России связывает результат с началом действия нового закона, отменившего комиссии за такие переводы на сумму до 30 млн руб. Теперь заемщики с крупными платежами, имеющие кредит не в зарплатном банке, не снимают наличные, а делают переводы, чтобы сэкономить на комиссии. Есть мнение, что нововведение совпало и с «битвой ставок» кредитных организаций за деньги населения, которая активизировалась в июне. Именно тогда рынок ожидал, что ЦБ повысит ключевую ставку, поэтому банки начали обещать повышенную доходность по вкладам.
Поправки в закон о банках и банковской деятельности, устанавливающие предельную ежемесячную сумму бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках в 30 млн руб., начали действовать 1 мая. Ранее действовал лимит в 100 000 руб. Лимит в 100 000 руб. в месяц для переводов по СБП другому человеку сохраняется. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
Банк России отмечал, что изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и росту качества банковских продуктов.