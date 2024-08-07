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Суммы переводов между своими счетами выросли на 26-70% во II квартале

Ведомости

Во II квартале 2024 г. средняя сумма перевода между своими счетами в разных банках выросла на 26-70%, сообщают «Известия».

Отмечается, что Банк России связывает результат с началом действия нового закона, отменившего комиссии за такие переводы на сумму до 30 млн руб. Теперь заемщики с крупными платежами, имеющие кредит не в зарплатном банке, не снимают наличные, а делают переводы, чтобы сэкономить на комиссии. Есть мнение, что нововведение совпало и с «битвой ставок» кредитных организаций за деньги населения, которая активизировалась в июне. Именно тогда рынок ожидал, что ЦБ повысит ключевую ставку, поэтому банки начали обещать повышенную доходность по вкладам.

Поправки в закон о банках и банковской деятельности, устанавливающие предельную ежемесячную сумму бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках в 30 млн руб., начали действовать 1 мая. Ранее действовал лимит в 100 000 руб. Лимит в 100 000 руб. в месяц для переводов по СБП другому человеку сохраняется. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.

Банк России отмечал, что изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и росту качества банковских продуктов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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