Минфин вложил 3 млрд юаней из ФНБ в юаневые облигации

В апреле стало известно, что Россия и Китай завершают дедолларизацию двусторонних экономических связей. В марте вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия реализует 80% нефти и газа в рублях и юанях, в равном соотношении. По итогам 2023 г. более 90% расчетов России с КНР происходит в национальных валютах – рублях и китайских юанях. Вице-премьер назвал отказ от доллара общемировой тенденцией.