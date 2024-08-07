Минфин вложил 3 млрд юаней из ФНБ в юаневые облигации
В июле этого года средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 3 млрд юаней были вложены в корпоративные юаневые облигации, сообщило Министерство финансов России.
«В июле 2024 г. средства ФНБ размещены в ценные бумаги российских эмитентов в сумме 3 млрд китайских юаней – в ценные бумаги иных российских эмитентов», – говорится в сообщении ведомства.
Минфин также сообщает, что 3,8 млрд руб. и 914,2 млн руб. были вложены в облигации АО «ГТЛК», цена одной облигации равна ее номинальной стоимости – 1000 руб. Кроме того, 500 млн руб. вложили в облигации государственной компании «Российские автомобильные дороги», цена одной облигации также равна 1000 руб.
В апреле стало известно, что Россия и Китай завершают дедолларизацию двусторонних экономических связей. В марте вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия реализует 80% нефти и газа в рублях и юанях, в равном соотношении. По итогам 2023 г. более 90% расчетов России с КНР происходит в национальных валютах – рублях и китайских юанях. Вице-премьер назвал отказ от доллара общемировой тенденцией.