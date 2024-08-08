Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие достигла 816,1 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка в первой половине 2024 г. увеличилась на 10,7% в годовом выражении и составила 816,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Во втором квартале мы показали уверенный рост во всех сферах нашего бизнеса, в результате чистая прибыль увеличилась на 10,1% по сравнению с прошлым годом, достигнув 418,7 млрд руб., при этом рентабельность капитала составила 25,9%», – заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Кредитный портфель физических лиц увеличился на 8,9%, корпоративных клиентов – на 4,6%. Портфель потребительских кредитов с начала года увеличился на 6,6%, до 4,2 трлн руб. Портфель кредитных карт – на 21,8%, до 2 трлн руб.
Ипотечный портфель вырос на 6,7%, до 10,9 трлн руб., а доля на ипотечном рынке – на 0,4 п.п. до 55,3%. Во втором квартале кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 4,4%, физических лиц – на 6,3%. В банке связали всплеск спроса на ипотеку в связи с завершением ряда льготных государственных программ.
Средства физических лиц выросли на 9,2% за квартал и на 11,9% с начала года, превысив 25,6 трлн руб. Средства юридических лиц выросли на 0,7% за квартал и на 10,4% с начала года, превысив 15,2 трлн руб.
26 апреля сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка в I квартале 2024 г. выросла на 11,3% г/г до 397,4 млрд руб. Розничный кредитный портфель составил 16,5 трлн руб. (+2,5% с начала года). Драйвером роста выступило потребительское кредитование и кредитные карты, в то время как ипотечное кредитование оставалось под давлением высоких ставок. Ипотечный портфель вырос до 10,3 трлн руб. (+0,8% с начала года). Портфель потребительских кредитов вырос до 4 трлн руб. (+2,4% с начала года).
За 2023 г. чистые процентные доходы Сбербанка достигли 2,33 трлн руб. и превысили результат 2022 г. более чем на треть (36,6%) благодаря «растущей динамике бизнеса и эффекта низкой базы 2022 г.». Чистые комиссионные доходы выросли на 16,6% до 716 млрд руб. – в основном за счет роста объемов эквайринга и заработка от расчетно-кассового обслуживания.