Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие достигла 816,1 млрд рублей

26 апреля сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка в I квартале 2024 г. выросла на 11,3% г/г до 397,4 млрд руб. Розничный кредитный портфель составил 16,5 трлн руб. (+2,5% с начала года). Драйвером роста выступило потребительское кредитование и кредитные карты, в то время как ипотечное кредитование оставалось под давлением высоких ставок. Ипотечный портфель вырос до 10,3 трлн руб. (+0,8% с начала года). Портфель потребительских кредитов вырос до 4 трлн руб. (+2,4% с начала года).