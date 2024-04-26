Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 11,3%
Чистая прибыль Сбербанка в I квартале 2024 г. выросла на 11,3% г/г до 397,4 млрд руб. Об этом говорится в сокращенных результатах по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Акции Сбербанка на открытии торгов 26 апреля дорожали до 308,89 руб. (+0,16%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 447,54 (+0,23%).
Чистые процентные доходы увеличились в отчетный период на 24,4% г/г до 699,9 млрд руб. за счет роста объема работающих активов. Чистая процентная маржа составила 5,88%, снизившись на 38 б.п. по сравнению с предыдущим кварталом. Чистые комиссионные доходы увеличились на 7,6% г/г до 184,1 млрд руб. на фоне роста доходов от расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и документарного бизнеса. Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, снизились на 36,7% г/г до 53,3 млрд руб.
В тот же период операционные расходы группы выросли на 25,1% г/г до 227,6 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 28,4%. Это отражает высокую операционную эффективность, отметили в компании.
Розничный кредитный портфель составил 16,5 трлн руб. (+2,5% с начала года). Драйвером роста выступило потребительское кредитование и кредитные карты, в то время как ипотечное кредитование оставалось под давлением высоких ставок. Доходность розничных кредитов выросла до 14,9% (+0,8 п.п. с начала года). Ипотечный портфель вырос до 10,3 трлн руб. (+0,8% с начала года). Портфель потребительских кредитов вырос до 4 трлн руб. (+2,4% с начала года).
Средства физических лиц составили 23,5 трлн руб. (+2,4% с начала года и +1,9% без учета валютной переоценки). Стоимость средств физических лиц выросла на 1,6 п.п. до 6,0%.
Ранее совет директоров Сбербанка рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 33,30 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Общая сумма, рекомендованная к выплате, составляет 752 млрд руб. из 1,48 трлн руб. чистой прибыли за 2023 г.