Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 11,3%

Розничный кредитный портфель составил 16,5 трлн руб. (+2,5% с начала года). Драйвером роста выступило потребительское кредитование и кредитные карты, в то время как ипотечное кредитование оставалось под давлением высоких ставок. Доходность розничных кредитов выросла до 14,9% (+0,8 п.п. с начала года). Ипотечный портфель вырос до 10,3 трлн руб. (+0,8% с начала года). Портфель потребительских кредитов вырос до 4 трлн руб. (+2,4% с начала года).