Акции Сбербанка дешевеют на фоне рекомендации по дивидендам

По состоянию на 15:15 мск стоимость обыкновенных бумаг составила 309,53 руб. (-1,73%), «префов» – 311,05 (-1,48%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 463,06 пункта (-0,46%). Накануне объявления рекомендации обыкновенные акции дорожали на 2,48% до 314,99 руб. за бумагу, «префы» – на 1,48% до 315,72 руб. за бумагу.