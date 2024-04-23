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Акции Сбербанка дешевеют на фоне рекомендации по дивидендам

Ведомости

Обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов 23 апреля подешевели на 1,8% до 309,2 руб., привилегированные – до 310,01 руб. (-1,8%). Стоимость бумаг снизилась на фоне объявления рекомендации по дивидендам.

По состоянию на 15:15 мск стоимость обыкновенных бумаг составила 309,53 руб. (-1,73%), «префов» – 311,05 (-1,48%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 463,06 пункта (-0,46%). Накануне объявления рекомендации обыкновенные акции дорожали на 2,48% до 314,99 руб. за бумагу, «префы» – на 1,48% до 315,72 руб. за бумагу.

Совет директоров Сбербанка сегодня рекомендовал общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2023 г. в размере 33,30 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию.

Общая сумма, рекомендованная к выплате, составляет 752 млрд руб. из 1,48 трлн руб. чистой прибыли за 2023 г. При этом прибыль в размере 728,7 млрд руб. рекомендовано оставить в составе нераспределенной.

Совет директоров также предложил годовому общему собранию акционеров Сбербанка утвердить 11 июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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