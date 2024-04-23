Акции Сбербанка дешевеют на фоне рекомендации по дивидендам
Обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов 23 апреля подешевели на 1,8% до 309,2 руб., привилегированные – до 310,01 руб. (-1,8%). Стоимость бумаг снизилась на фоне объявления рекомендации по дивидендам.
По состоянию на 15:15 мск стоимость обыкновенных бумаг составила 309,53 руб. (-1,73%), «префов» – 311,05 (-1,48%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 463,06 пункта (-0,46%). Накануне объявления рекомендации обыкновенные акции дорожали на 2,48% до 314,99 руб. за бумагу, «префы» – на 1,48% до 315,72 руб. за бумагу.
Совет директоров Сбербанка сегодня рекомендовал общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2023 г. в размере 33,30 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию.
Общая сумма, рекомендованная к выплате, составляет 752 млрд руб. из 1,48 трлн руб. чистой прибыли за 2023 г. При этом прибыль в размере 728,7 млрд руб. рекомендовано оставить в составе нераспределенной.
Совет директоров также предложил годовому общему собранию акционеров Сбербанка утвердить 11 июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 г.