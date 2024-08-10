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JPMorgan попросил суд США отклонить его иск против ВТБ о замороженных активах

Ведомости

Американский банк JPMorgan Chase попросил судью США отклонить его иск против российского банка ВТБ по делу о замороженных после начала спецоперации $439,5 млн. JPMorgan заявил, что сделал это «против воли», передает Reuters.

18 апреля Reuters сообщил, что JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ, требуя прекратить его попытки по возвращению замороженных $439,5 млн со счета, который был заблокирован после начала спецоперации и введения санкций. JPMorgan утверждал, что 17 апреля ВТБ подал к нему иск в России с требованием вернуть деньги, что является «вопиющим нарушением» соглашения двух банков о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Еще через неделю Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил наложить по иску ВТБ арест на российские активы JPMorgan Chase на $439,5 млн.

Reuters пишет, что ВТБ согласился урегулировать споры в США, а не в России. Однако в июне Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил американскому банку инициировать и продолжать за рубежом разбирательства против ВТБ, связанные с причинением вреда российскому банку в результате блокировки денежных средств.

«JPMorgan заявил, что его просьба о прекращении была "против его воли", поскольку он столкнулся с неопределенными рисками в России, если бы он нарушил этот запрет», – передает агентство.

«Ведомости» отправили запрос в ВТБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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