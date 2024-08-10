JPMorgan попросил суд США отклонить его иск против ВТБ о замороженных активах
18 апреля Reuters сообщил, что JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ, требуя прекратить его попытки по возвращению замороженных $439,5 млн со счета, который был заблокирован после начала спецоперации и введения санкций. JPMorgan утверждал, что 17 апреля ВТБ подал к нему иск в России с требованием вернуть деньги, что является «вопиющим нарушением» соглашения двух банков о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Еще через неделю Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил наложить по иску ВТБ арест на российские активы JPMorgan Chase на $439,5 млн.
Reuters пишет, что ВТБ согласился урегулировать споры в США, а не в России. Однако в июне Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил американскому банку инициировать и продолжать за рубежом разбирательства против ВТБ, связанные с причинением вреда российскому банку в результате блокировки денежных средств.
«JPMorgan заявил, что его просьба о прекращении была "против его воли", поскольку он столкнулся с неопределенными рисками в России, если бы он нарушил этот запрет», – передает агентство.