НПФ в первом полугодии показали доходность по накоплениям

Отмечается, что за аналогичный период в 2023 г. доходность по пенсионным накоплениям и резервам составляла 6,1% и 5,6% соответственно. По данным ЦБ, 9 из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 16 из 34 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше инфляции.