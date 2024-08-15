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НПФ в первом полугодии показали доходность по накоплениям

Ведомости

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам первого полугодия 2024 г. показали доходность на уровне 3,2% (6,5% годовых для ПН НПФ) и 2,6% (5,3% годовых для ПР НПФ), что оказалось выше инфляции за отчетный период, следует из сообщения Центробанка.

Отмечается, что за аналогичный период в 2023 г. доходность по пенсионным накоплениям и резервам составляла 6,1% и 5,6% соответственно. По данным ЦБ, 9 из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 16 из 34 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше инфляции.

Во II квартале 2024 г. доходность была ниже, чем в I – 0,8% против 2,3% по пенсионным накоплениям и 1,8% по резервам.

28 мая «Ведомости» писали о намерении Альфа-банка создать собственный НПФ. Новых участников на рынок привлекает запуск государственной программы долгосрочных сбережений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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