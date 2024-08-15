НПФ в первом полугодии показали доходность по накоплениям
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам первого полугодия 2024 г. показали доходность на уровне 3,2% (6,5% годовых для ПН НПФ) и 2,6% (5,3% годовых для ПР НПФ), что оказалось выше инфляции за отчетный период, следует из сообщения Центробанка.
Отмечается, что за аналогичный период в 2023 г. доходность по пенсионным накоплениям и резервам составляла 6,1% и 5,6% соответственно. По данным ЦБ, 9 из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 16 из 34 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше инфляции.
Во II квартале 2024 г. доходность была ниже, чем в I – 0,8% против 2,3% по пенсионным накоплениям и 1,8% по резервам.
28 мая «Ведомости» писали о намерении Альфа-банка создать собственный НПФ. Новых участников на рынок привлекает запуск государственной программы долгосрочных сбережений.