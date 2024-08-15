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Райффайзенбанк перестанет совершать исходящие переводы в валюте для физлиц

Ведомости

Райффайзенбанк перестает совершать исходящие переводы в валюте для физлиц со 2 сентября 2024 г. Об этом говорится в сообщениях службы поддержки банка и пресс-службы.

«Ограничение введено в соответствии с решением группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ [Европейского центрального банка]. Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение», – говорится в сообщении.

Все валютные переводы, которые были корректно оформлены и приняты банком к исполнению до 16:00 мск 30 августа 2024 г., будут обработаны с учетом действующих условий и ограничений.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступил к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.

30 июля генеральный директор группы Йохан Штробль назвал продажу 60% бизнеса в России и сохранении за RBI оставшихся 40% наиболее вероятным сценарием. Для сделки необходимо одобрение пяти регуляторов, включая Банк России, правительство РФ, ЕЦБ, австрийский банковский регулятор (FSMA) и Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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