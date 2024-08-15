Райффайзенбанк перестанет совершать исходящие переводы в валюте для физлиц
Райффайзенбанк перестает совершать исходящие переводы в валюте для физлиц со 2 сентября 2024 г. Об этом говорится в сообщениях службы поддержки банка и пресс-службы.
«Ограничение введено в соответствии с решением группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ [Европейского центрального банка]. Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение», – говорится в сообщении.
Все валютные переводы, которые были корректно оформлены и приняты банком к исполнению до 16:00 мск 30 августа 2024 г., будут обработаны с учетом действующих условий и ограничений.
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступил к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.
30 июля генеральный директор группы Йохан Штробль назвал продажу 60% бизнеса в России и сохранении за RBI оставшихся 40% наиболее вероятным сценарием. Для сделки необходимо одобрение пяти регуляторов, включая Банк России, правительство РФ, ЕЦБ, австрийский банковский регулятор (FSMA) и Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).